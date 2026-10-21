La promesa llega después de la salida a bolsa de SpaceX y todavía no tiene detalles confirmados sobre su implementación.

Elon Musk, de 55 años, prometió regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos el próximo año, una iniciativa que, si se concreta para los próximos 72 millones de menores del país , representaría una operación de miles de millones de dólares.

“El próximo año, le daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño en América. Esta será la primera de muchas”, tuiteó el magnate el pasado lunes 19 de octubre, aunque no explicó cómo realizará las transferencias ni qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios.

Cuánto vale una acción de SpaceX en Estados Unidos

El precio de las acciones de SpaceX permite dimensionar el alcance económico de la promesa de Musk. Según la cotización del miércoles 21 de octubre, cada título se ubicaba en torno a los US$162,61.

Para una familia con dos hijos, hoy en día, el monto conjunto sería de US$325,22, siempre que la iniciativa se concrete bajo las condiciones anunciadas.

Cabe mencionar que, de cara al año que viene, el valor de la acción puede subir o bajar y, por lo tanto, el monto definitivo a recibir podría ser otro.

La promesa generó interés por el alcance de la propuesta y por el valor de los títulos de la compañía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuántos niños recibirían acciones de SpaceX

La propuesta abarcaría a unos 72 millones de menores de 18 años en el país, según la estimación de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Si cada uno recibiera una acción valorada en US$162,61, el valor teórico total de la operación rondaría los US$11,708 millones. Se trata de un cálculo ilustrativo basado en la cotización indicada y en la cantidad estimada de menores.

Cuándo regalará las acciones

El empresario señaló que hará la entrega durante 2027, pero todavía no indicó una fecha concreta.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Qué se sabe de la situación financiera de SpaceX

La promesa llega después de un período relevante para la estructura accionaria de SpaceX. Según la información publicada sobre la operación, la compañía salió a bolsa en junio de 2026 y Musk conservó entre el 42% y el 43% de sus acciones.

En sus primeras cuentas financieras divulgadas, correspondientes al primer semestre de 2026, la empresa reportó pérdidas netas por US$5.488 millones, un incremento interanual del 257%.

Con información de EFE.-