La cafetera francesa es un dispositivo práctico y accesible que permite disfrutar de una buena taza de café. Esta herramienta, conocida por su método de preparación sencillo, se puede utilizar con café común, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una bebida con un sabor robusto y enriquecido sin necesidad de contar con café especial. Esta técnica no solo brinda la oportunidad de experimentar nuevos sabores, sino que también ayuda a ahorrar en gastos relacionados con café gourmet.

Utilizar café común en una cafetera con émbolo, disponible en vidrio y acero, resulta altamente efectivo. La clave está en la forma de preparación, que se basa en dejar infundir el café en agua caliente. Esto permite que los aceites y sabores del café se liberen por completo, brindando una taza con cuerpo y un perfil de sabor más intenso.

Se sugiere utilizar café molido en grano medio a grueso, ya que un molido demasiado fino puede obstruir el filtro del émbolo. Además, la proporción conveniente es de dos cucharadas de café por cada 180 mililitros de agua. Este ratio asegura que el café no se quede demasiado aguado ni sea excesivamente fuerte. A continuación, se expone cómo realizar el procedimiento.

Cómo hacer un café de cafetería

Para preparar café en una cafetera francesa, se debe comenzar calentando agua a aproximadamente 93-96°C, evitando que llegue a hervir. Luego, se coloca el café molido en el recipiente de la cafetera y se vierte el agua caliente sobre el café. Se recomienda usar una cuchara de madera o de plástico para revolver suavemente y asegurar que todos los granos se hidraten de manera uniforme.

Café negro con vapor sobre un fondo negro y un grano de café al lado Magnific

Una vez hecho esto, se debe colocar la tapa con el émbolo en la cafetera, pero sin presionar hacia abajo aún. Se deja reposar la mezcla durante unos 4 minutos, lo que permite una infusión adecuada. Finalmente, se presiona lentamente el émbolo hacia abajo para separar los posos del café. Este método asegura que el café se mantenga caliente y se liberen todas sus propiedades sin resultar amargo.

Es importante tener en cuenta que el tiempo de infusión puede ajustarse según el gusto personal. Si se prefiere un café más suave, conviene reducir el tiempo de infusión, mientras que para un café más fuerte, se sugiere aumentarlo.

Qué errores conviene evitar

Un error común al utilizar la cafetera francesa es no moler el café adecuadamente. Un molido demasiado fino puede provocar que el café termine con sedimentos en la taza, lo que puede resultar desagradable. Otro error es usar café viejo o de baja calidad, ya que esto afecta directamente el sabor de la bebida final. Es recomendable siempre optar por café fresco y de buena calidad para obtener un resultado satisfactorio.

Además, se debe evitar dejar el café reposar en la cafetera por largo tiempo después de aplicar el émbolo, ya que esto puede hacer que el sabor se vuelva amargo. Por ende, conviene servir el café justo después de la preparación y evitar almacenar el excedente, prefiriendo preparar solo la cantidad necesaria.

En resumen, utilizar café común en una cafetera francesa es una opción viable y recomendable para quienes desean disfrutar de un buen café sin complicaciones ni altos costos. Con un correcto conocimiento sobre molido y tiempos de infusión, se logra una taza deliciosa y reconfortante.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.