En esta noticia Declararon como organizaciones terroristas a cinco grupos guerrilleros: qué dice la resolución

El Gobierno nacional declaró este jueves como organizaciones terroristas a cinco estructuras criminales y guerrilleras de la región: el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana (México), las FARC-EP y el ELN (Colombia), y Los Tiguerones (Ecuador). La medida fue anticipada el miércoles por la noche a través de un comunicado de la Oficina del Presidente y se formalizó con la publicación en el Boletín Oficial.

A través de un comunicado, el Ejecutivo fundamentó la medida al señalar que el Cártel de Sinaloa constituye “una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas”.

En ese sentido, la Casa Rosada remarcó que el grupo ya había sido clasificado como entidad terrorista por diversos países, entre ellos Estados Unidos, por lo que la decisión busca “saldar una deuda de la República Argentina en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo”.

En relación con La Nueva Familia Michoacana, el Gobierno argumentó que la estructura sostiene operaciones de tráfico internacional de drogas y explotación de minería ilegal, y alertó sobre su posible expansión en la región. Según reportes de autoridades estadounidenses, el grupo concentra su despliegue en los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México.

En el caso de Los Tiguerones, la Casa Rosada los identificó como una banda de origen ecuatoriano enfocada en el narcotráfico y el sicariato. Este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como organización terrorista en agosto de este año por la República Argentina”, señaló el comunicado.

El comunicado de la Oficina del Presidente para declara la incorporación de cinco bandas como organizaciones terroristas. Oficina del Presidente

En relación con las FARC-EP y el ELN, la Oficina del Presidente remarcó que se trata de organizaciones insurgentes de izquierda que consolidaron un despliegue operativo a escala regional. Asimismo, advirtió que la capacidad de actuación de estas redes representa un riesgo para la seguridad nacional ante la posibilidad de que proyecten sus actividades hacia el territorio argentino.

“Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”, aseguró Presidencia.

Declararon como organizaciones terroristas a cinco grupos guerrilleros: qué dice la resolución

La incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, fue articulada de manera conjunta por la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La resolución publicada en el Boletín Oficial, en tanto, formalizó esta decisión.

Según el texto oficial, estas organizaciones representan “una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación”.

Los considerandos explican que la decisión se apoya en informes de carácter reservado elaborados por áreas técnicas de ambos ministerios. Allí se sostiene que la naturaleza transnacional, la capacidad operativa, la expansión regional y la diversificación de actividades ilícitas de estos grupos configuran “ un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica ”.

El Gobierno declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros Fuente: REUTERS Denis Balibouse

El texto también advirtió sobre la existencia de “estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia el territorio de la República Argentina”. Por eso planteó fortalecer la prevención para “identificar y prevenir la eventual instalación, actuación, financiamiento o articulación” de estas bandas en suelo nacional.

De esta forma, se resolvió “declarar reunidos los requisitos establecidos en el artículo 25 inciso d) del Decreto N° 918/12 y sus modificatorios para la inscripción en el Registro Público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET)” a las organizaciones criminales: “Cártel de Sinaloa, Ejército de Liberación Nacional, La Nueva Familia Michoacana y Los Tiguerones, en general e incluyendo sus facciones conocidas como “Los Fénix” (también escrita ‘Los Fenix’) y ‘Los Igualitos’”.

El RePET tiene como objetivo brindar acceso e intercambio de información sobre personas y entidades vinculadas al terrorismo o su financiamiento, y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir y combatir esos delitos.