El bizcochuelo es una de las preparaciones clásicas de la pastelería casera, pero conseguir una miga aireada, liviana y uniforme puede ser un desafío. Para evitar que quede compacto o pierda volumen, la técnica de preparación y la proporción de los ingredientes son fundamentales.

Entre las recetas tradicionales de Doña Petrona, referente histórico de la cocina argentina, se destaca una fórmula que combina 10 yemas de huevo con cuatro cucharadas de agua fría.

La fórmula se completa con azúcar, harina, sal y esencia de vainilla o ralladura de limón.

¿Cuáles son los ingredientes del bizcochuelo de Doña Petrona?

La receta del bizcochuelo especial de Doña Petrona incluye ingredientes habituales de la pastelería, aunque se destaca por la cantidad de huevos que utiliza.

Para prepararlo se necesitan:

10 yemas de huevo.

10 claras de huevo a punto nieve.

4 cucharadas de agua fría.

250 gramos de azúcar.

270 gramos de harina.

1 cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón.

Media cucharadita de sal entrefina.

Las proporciones deben respetarse para mantener el equilibrio entre los ingredientes. Además, el batido de las yemas y las claras por separado permite trabajar las distintas partes de la preparación antes de integrarlas.

El paso a paso para conseguir un bizcochuelo esponjoso con la receta de Doña Petrona

El primer paso consiste en batir las yemas con el agua fría y el azúcar hasta obtener una preparación espesa y de aspecto cremoso. Este proceso permite incorporar aire y lograr una mezcla con mayor volumen.

Luego, se agrega la harina previamente tamizada y se perfuma con esencia de vainilla o ralladura de limón.

Por último, se incorporan las claras batidas a punto nieve junto con la sal, con movimientos suaves para evitar que la mezcla pierda el aire acumulado.

La integración de las claras requiere especial cuidado: una mezcla demasiado enérgica puede reducir el volumen y afectar la textura del bizcochuelo después del horneado.

La receta de Doña Petrona combina 10 yemas, 10 claras batidas a punto nieve, azúcar, sal y harina para lograr una miga aireada.

Por qué el batido es clave para que la miga no quede apelmazada

La esponjosidad de un bizcochuelo depende, en buena medida, del aire que se incorpora durante el batido y de la capacidad de la masa para retenerlo mientras se cocina.

Las claras montadas forman una espuma que aporta aire a la preparación. Las yemas, por su parte, contribuyen a la emulsión y a la estructura de la mezcla. Cuando se incorporan correctamente, ambos componentes ayudan a conseguir una miga más liviana.

Para evitar que el bizcochuelo quede compacto, es importante tamizar la harina, no mezclar en exceso una vez incorporados los ingredientes secos y trabajar con movimientos envolventes al añadir las claras.

A qué temperatura cocinar el bizcochuelo y cómo evitar que pierda volumen

Una vez lista la preparación, se vierte en un molde de 32 centímetros previamente enmantecado y enharinado.

Para la cocción, se recomienda precalentar el horno a 170 °C y mantener una temperatura moderada para que la masa se cocine de manera gradual.

El tiempo de horneado puede variar según el equipo y las características del molde. Durante los primeros minutos, conviene evitar abrir la puerta del horno, ya que una pérdida brusca de calor puede afectar la estructura de la masa antes de que termine de afirmarse.