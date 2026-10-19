Hoy, bajo el nombre de Ramirez Canyon Park, el predio tiene uso limitado vinculado a la conservación, la educación ambiental y las actividades reguladas.

Barbra Streisand donó en 1993 una finca de casi 9 hectáreas en Malibú, California, tasada en US$15 millones, con cinco viviendas y amplios espacios exteriores, la cual pasó a manos de una agencia pública con fines vinculados a la conservación ambiental para convertirla en un parque.

La donación fue realizada hace 32 años y en diciembre de 2026 se cumplirán 33 desde que la artista cedió la propiedad a causa de una iniciativa que buscaba transformar la antigua residencia privada en un espacio dedicado a la investigación y la educación ambiental, con el objetivo de contribuir a la protección del entorno natural de las montañas de Santa Mónica.

Con el paso del tiempo, la finca pasó a conocerse como Ramirez Canyon Park, un parque adaptado a actividades de conservación, educación y recreación regulada con condiciones específicas de acceso y uso, según detallan los documentos de la Comisión Costera de California.

Barbra Streisand donó su finca de casi 9 hectáreas valuada en US$15 millones hace 32 años

Antes de donar la finca en 1993, la cantante y actriz Barbra Streisand había intentado venderla seis años atrás, pero sin éxito alguno, decidió entregar el predio a Santa Monica Mountains Conservacy, una agencia estatal dedicada a adquirir terrenos para espacios naturales y promover la educación ambiental. El terreno de casi 9 hectáreas contaba con cinco viviendas distribuidas en seis lotes, caminos, jardines, huertas, una piscina, cancha de tenis y distintos espacios exteriores, según el informe de la Comisión Costera de California de marzo de 2000, que evaluó los usos previstos para la propiedad.

Tras la donación, el predio pasó a formar parte de un proyecto vinculado con la protección de las montañas en Santa Mónica. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El proyecto recibió originalmente el nombre de Streisand Center of Conservacy Studies, en referencia a la artista y al objetivo de impulsar estudios sobre el cuidado del territorio.

De residencia de lujo a parque de conservación en California: qué pasó con la finca que donó Barbra Streisand

Con el tiempo, la propiedad pasó a llamarse Ramirez Canyon Park con funciones administrativas y de apoyo a las actividades del parque relacionadas con la conservación y educación ambiental, según la Comisión Costera de California. Entre los cambios de la finca figuraban la creación de senderos y zonas de picnic, visitas guiadas, encuentros de grupos pequeños y programas de divulgación para adultos mayores, jóvenes de comunidades desfavorecidas y personas con discapacidad.

En este sentido, la propiedad está abierta al público, pero con restricciones, ya que según la información institucional de la Santa Monica Mountains Conservancy, el ingreso a la finca está limitado a visitas con cita previa. Esta medida responde a las condiciones particulares del predio, ubicado al final de Ramirez Canyon Road, una zona residencial con acceso vehicular restringido.