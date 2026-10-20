Algunas señales de tránsito pueden pasar inadvertidas, pero conocer su significado es fundamental para circular de manera segura. Una de ellas combina d os flechas de distinto color y aparece en sectores específicos de la vía . ¿Qué indica y qué deben hacer los conductores al encontrarla?

Qué significa la señal de tránsito con borde, una flecha negra y una flecha roja

La señal R.29, denominada “Preferencia de avance”, indica que el vehículo que la encuentra de frente no tiene prioridad para avanzar. Por eso, los conductores deben prestar atención a las condiciones de circulación y respetar la prioridad de paso que establece la señalización.

Su diseño consiste en un círculo blanco con borde rojo y dos flechas verticales que apuntan en sentidos opuestos: una roja, orientada hacia arriba, y otra negra, dirigida hacia abajo.

Señales de tránsito. Gemini IA.

Dónde se coloca esta señal de tránsito

Según el Anexo L del Decreto 779/1995, que establece el Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal R.29 se ubica antes de un tramo estrecho de la vía, cuando el espacio disponible no permite que dos vehículos pasen al mismo tiempo o resulta muy reducido.

En estas situaciones, la señal advierte que uno de los vehículos debe ceder el paso. Si ambos ingresaron a la zona estrecha y solo puede pasar uno, el conductor que encuentra la señal de frente debe retroceder, salvo la excepción contemplada en el inciso g) del artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre la señal R.29

El significado de esta señal está especificado en el apartado R.29 del Anexo L del Decreto 779/1995, que regula el Sistema de Señalización Vial Uniforme en la Argentina.

La normativa establece que el vehículo que encuentra la señal de frente no tiene preferencia para avanzar y debe retroceder si ambos vehículos ingresaron en un sector por el que solo puede pasar uno, con la excepción prevista en la ley.

Por eso, reconocer esta señal permite anticiparse a un tramo angosto, evitar maniobras peligrosas y facilitar la circulación cuando el espacio no alcanza para que pasen dos vehículos a la vez.