Las condiciones meteorológicas continuarán inestables en Buenos Aires durante varios días por la presencia de nubosidad y tormentas en gran parte del área metropolitana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el regreso de las lluvias durante el jueves 22 y viernes 23 con posible presencia de vientos.

Regresan las lluvias a Buenos Aires: cómo estará el clima, según el SMN

El jueves 22 de octubre comenzará con cielo mayormente nublado. Durante la mañana la probabilidad de lluvias será prácticamente nula, pero por la tarde y noche se ubicará entre 40% y 70% , por lo que podría registrarse chaparrones o precipitaciones aisladas. La temperatura máxima llegará a 20°, mientras que la mínima será de 15°, con un ambiente fresco durante las primeras horas y más templado hacia el mediodía.

Pronóstico del SMN. SMN

En este contexto, se espera actividad eléctrica y ráfagas de viento que podría alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, lo que podría complicar el desarrollo de las actividades al aire libre.

El viernes 23 de octubre continuará con cielo mayormente cubierto con chances de lluvias de entre 10% y 40% durante la mañana, tarde y noche. La temperatura oscilará entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.

El mapa de precipitaciones muestra que las tormentas se concentrarán principalmente en el norte y centro de la provincia de Buenos Aires, con actividad sobre el Área Metropolitana. También se prevé lluvias en distintos puntos del centro y sur de la provincia.

Se aproximan dos días de lluvias seguidas en Buenos Aires: fuertes vientos y actividad eléctrica en todas estas localidades. SMN

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Después de un jueves y viernes con lluvias y tiempo inestable, el sábado 24 continuará mayormente nublado y con probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura máxima será de 19°, mientras que la mínima de 14°. Además, se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que será una jornada fresca y ventosa.

El domingo 25 podría presentar algunas lluvias durante la mañana, pero las condiciones tenderán a mejorar durante la tarde, cuando las chances de precipitaciones caerán.

A partir del lunes 26 el tiempo comenzará a estabilizarse. El pronóstico anticipa jornada con mayor presencia de sol con mínima de 10° y máxima de 19°.