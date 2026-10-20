Lebron James es el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA y el líder en partidos jugados.

A los 41 años y con 23 temporadas encima, LeBron James cambió el rumbo de su carrera e irá por su tan esperado quinto anillo de liga. Este martes 20 de octubre debutará con la camiseta de los Philadelphia 76ers en el comienzo de la temporada 2026-27 de la NBA, y lo hace tras aceptar el recorte de sueldo más grande que se recuerde en la liga.

Es que la estrella pasó de cobrar más de US$52 millones por año en Los Angeles Lakers a poco menos de US$4 millones, el salario mínimo de veterano. La frase con la que explicó la movida ya quedó grabada: “No voy por el dinero”.

El nuevo contrato de LeBron James: la mayor rebaja salarial de la historia de la NBA

En julio pasado, James acordó con Filadelfia un contrato de dos años por un total de US$8 millones. Para la temporada 2026-27 cobrará US$3.876.529, el salario mínimo que la liga fija para un jugador con diez o más años de experiencia. El segundo año incluye una opción de jugador, es decir, la posibilidad de estirar su carrera hasta una temporada número 25.

La magnitud del recorte se entiende al compararlo con lo que ganaba antes. En su última campaña con los Lakers, LeBron percibió US$52.627.153. La diferencia, unos US$48,75 millones que resignó, es, según la prensa especializada, la mayor rebaja salarial en la historia de la NBA. También es el sueldo más bajo de toda su carrera: incluso su contrato de novato, en 2003, fue superior en términos reales.

James es el único multimillonario (billionaire) en actividad en la liga y, a lo largo de 23 temporadas, acumuló más de US$581 millones solo en salarios, la mayoría de ellos con contratos máximos o cercanos al máximo. Que alguien así firme por el mínimo de veterano es, justamente, lo que convirtió la decisión en noticia.

“No voy por el dinero”: qué dijo sobre su decisión

Al confirmar su llegada a Filadelfia, “King James” fue tajante sobre sus motivaciones. “No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme, trabajar, esforzarme, competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria, otro campeonato”, declaró en una entrevista con ESPN.

Lebron James disputó algunos amistosos de pretemporada y hoy hará su debut oficial con la camiseta de los Sixers en la temporada 2026-2027 de la NBA. @sixers

El plantel de estrellas que lo rodea

La contracara del sueldo mínimo es el entorno. En Filadelfia, James se suma a un plantel cargado de figuras, lo que explica buena parte de su decisión deportiva:

Tyrese Maxey , base y máxima figura del equipo: doble All-Star y elegido en el tercer equipo All-NBA en 2026, es el jugador sobre el que se apoya el proyecto.

Jaylen Brown , alero que llegó desde los Boston Celtics a mediados de año: cinco veces All-Star y ex MVP de las Finales de la NBA, aporta jerarquía y experiencia de campeón.

Joel Embiid, pívot y MVP de la temporada 2022-23: siete veces All-Star, es la gran incógnita del plantel por sus recurrentes problemas de disponibilidad física.

El partido debut: este martes ante los Knicks campeones

El estreno de James con los 76ers será nada menos que en el partido que abre la temporada. El encuentro se juega este martes 20 de octubre a las 19:00 (hora del Este de EE.UU.) en el Madison Square Garden de Nueva York, con transmisión por NBC y Peacock. Filadelfia visita a los New York Knicks, los campeones defensores.