Se viene una máxima de 25°C y una mínima de 18°C para este jueves 26 de noviembre: se espera un cielo ligeramente nublado con vientos de hasta 22 km/h en La Plata.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó el clima para este jueves 26 de noviembre en La Plata, la cual se presentará agradable con cielo ligeramente nublado durante gran parte del día.

Según el informe, la máxima para la ciudad de las diagonals será de 25°C y una mínima de 8°C. En tanto, se espera que haya vientos de entre 13 y 22 km/h .

El resto de la mañana, el cielo estará ligeramente nublado , la tarde estará algo nublada y la noche parcialmente nublada.

Pronóstico para los próximos 7 días

Jueves: máxima de 25°C y mínima de 8°C.

Viernes: máxima de 30°C y mínima de 17°C.

Sábado: máxima de 31°C y mínima de 18°C.

Domingo: máxima de 32°C y mínima de 20°C.

Lunes: máxima de 32°C y mínima de 22°C.

Martes: máxima de 30°C y mínima de 30°C.

Se viene una máxima de 25°C y una mínima de 18°C para este jueves 26 de noviembre: se espera un cielo ligeramente nublado con vientos de hasta 22 km/h en La Plata. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

La población se tendrá que preparar para el comienzo del fin de semana que llega con máximas superiores a los 30°C.

En este marco, es importante:

Tomar agua con frecuencia.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas.

Reducir o evitar la actividad física intensa al aire libre.

Usar ropa liviana, holgada y de colores claros.

Consumir comidas livianas, especialmente frutas y verduras.

Evitar bebidas alcohólicas y aquellas con exceso de azúcar o cafeína.

Permanecer en lugares frescos, ventiladores o con aire acondicionado cuando sea posible.

Prestar atención a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Cabe destacar que, ante síntomas como mareos, desmayo, dolor de cabeza, fiebre alta, náuseas o sed intensa se debe buscar atención médica.

Cómo será el clima en CABA

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires contará una máxima de 26°C y una mínima de 15°C para este jueves.

El cielo estará ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche.