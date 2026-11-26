Personas comparten una picada al aire libre en un día de verano.

Diciembre suele estar marcado por una agenda cargada de juntadas, despedidas y encuentros familiares. A medida que se acercan las fiestas, las reuniones se multiplican y las comidas para compartir ganan espacio frente a los platos que requieren largas horas de preparación.

Además, la llegada del calor modifica los hábitos a la hora de comer. Las propuestas que pueden servirse directamente en la mesa, acompañadas por bebidas frescas y sin necesidad de encender el horno durante horas, se convierten en una alternativa para las reuniones de verano.

Cinco opciones para las juntadas de diciembre

Entre las alternativas disponibles hay cinco variedades de picadas de aproximadamente 1 kilo. Tres combinan quesos y fiambres, mientras que otras dos están elaboradas exclusivamente con quesos.

La primera propuesta de quesos y fiambres combina mortadela, queso sardo, salame milán, jamón cocido, queso tybo y jamón crudo. Es una selección que reúne algunos de los productos clásicos de una picada y que puede servirse directamente como parte de una mesa compartida.

La segunda alternativa suma una mayor variedad de ingredientes: queso gruyere, queso pategrás, salame milán, lomo ahumado, mortadela feteada, bondiola feteada, jamón cocido, queso tybo, jamón crudo y queso brie.

Imagen ilustrativa de tablas con quesos, embutidos y fiambres dispuestos en bandejas. Fuente: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Sabores para una mesa de verano

La tercera opción de quesos y fiambres incorpora queso gruyere, queso pategrás, jamón cocido natural, salame milán, queso azul, lomo ahumado, mortadela con pistacho, queso tybo, jamón crudo y queso brie. La combinación suma productos de distintos perfiles y permite armar una tabla con sabores suaves e intensos.

Para quienes prefieren evitar los fiambres, hay además dos alternativas exclusivamente de quesos. Una reúne queso pategrás, queso sbrinz también conocido como reggianito, queso azul, queso gouda y queso pimentino.

La otra combina queso azul, queso parmesano, queso gouda, queso pimentino, queso holanda y queso brie. Ambas opciones pueden acompañarse con panes, frutas, frutos secos o diferentes bebidas para completar una mesa de verano.

Una opción para compartir entre amigos

Las picadas de quesos y fiambres son de aproximadamente 1 kilo y están pensadas para compartir entre 4 y 5 personas. Por eso, pueden funcionar tanto para una juntada informal como para una reunión previa a las celebraciones de fin de año.

Una de sus ventajas para diciembre es que permiten organizar una comida sin depender de una preparación extensa. La picada puede colocarse en una fuente o tabla y acompañarse con otros productos según la cantidad de invitados.

Qué sumar a una picada para una juntada de diciembre

Las tres variedades que combinan quesos y fiambres tienen precios de $26.999, $28.999 y $29.999, según la selección de productos. Las alternativas forman parte del surtido disponible en las sucursales de COTO. Con distintas combinaciones de quesos, fiambres y productos ahumados, las opciones permiten elegir una alternativa según los gustos de cada grupo y el tipo de reunión.

Para completar la mesa, una picada puede acompañarse con panes, grisines, frutos secos, aceitunas y frutas frescas. Durante los días de calor, también pueden incorporarse bebidas frías y opciones livianas para equilibrar los sabores más intensos de los quesos y fiambres.

Así, una tabla de quesos y fiambres puede convertirse en una solución sencilla para las juntadas de diciembre, cuando las reuniones se multiplican y el calor invita a buscar comidas fáciles de servir y compartir.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.