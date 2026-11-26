Después de más de 7 años sin una conexión fluvial regular, Colonia Express retomó los viajes entre Puerto Madero y la ciudad uruguaya de Carmelo.

El servicio cuenta con cinco frecuencias semanales y representa el desembarco de la compañía en un destino al que venía intentando llegar hace más de tres años.

La ruta había sido operada históricamente por Cacciola -una firma argentina de transporte fluvial de pasajeros que operaba desde el puerto de Tigre hacia Carmelo y la Isla Martín García-, que entró en concurso preventivo, quebró en marzo de 2019 y dejó a la ruta sin ese servicio regular.

En ese contexto, la compañía que dirige Sebastián Planas compró uno de los barcos que utilizaba la anterior operadora, lo remodeló y lo puso nuevamente en funcionamiento.

Colonia Express Fuente: Colonia Express

La compañía comenzó a operar con el catamarán Carmelo Express, con capacidad para 125 pasajeros y un tiempo de navegación de aproximadamente dos horas y media.

A diferencia del servicio anterior, ahora los barcos salen desde la Terminal Fluvial de Colonia Express, en Puerto Madero, y no desde Tigre.

Los viajes se realizan de jueves a lunes. La salida desde la Terminal Fluvial de Colonia Express, en Puerto Madero, está programada para las 9hs, mientras que el regreso desde Carmelo comienza a las 17:30hs.

Cuánto cuesta viajar a Carmelo con Colonia Express

Los pasajes individuales parten de $ 38.990 por tramo, aunque las tarifas pueden alcanzar los $ 137.318, según la fecha y la demanda,

Para quienes prefieran hacer el recorrido completo, los tickets de ida y vuelta oscilan entre $ 78.000 y $ 275.000. La compañía también comercializa paquetes turísticos Day Tour desde $ 244.926 por persona, que incluyen los pasajes, traslados internos, una visita guiada a una bodega con degustación de vinos y almuerzo .

Photographer: Zeninho (Santiago Rodriguez del Pozo)

Según informó la empresa, la apuesta busca integrar la navegación con la oferta turística de Carmelo, que ofrece hotelería de alta gama, posadas rurales, gastronomía y enoturismo.

La zona cuenta con ocho bodegas boutique, varias de ellas con más de un siglo de tradición , que producen vinos a partir de variedades como el tannat -una uva tinta originaria del suroeste de Francia.

viñedo en Carmelo, Uruguay Fuente: Shutterstock Shutterstock

Carmelo tiene cerca de 20.000 habitantes y una economía en la que el turismo, la actividad vitivinícola y los complejos hoteleros tienen un peso relevante.

Desde Colonia Express consideran que la recuperación de la conexión permitirá volver a acercar el destino al público argentino, que históricamente fue uno de sus principales mercados: “ Queremos volver a poner en el radar a Carmelo. Tiene una propuesta integral que vale la pena conocer ”, señalaron fuentes cercanas a la compañía.

A una semana de su puesta en marcha, el barco ya registra una ocupación de entre el 50% y el 60%, según pudo saber este medio.

Una inversión de u$s 250.000 en Carmelo

Para acompañar la reactivación de la ruta, Colonia Express prevé invertir u$s 250.000 durante los primeros 6 meses de operación en la renovación de la terminal fluvial de Carmelo, que se deterioró durante los años en que dejó de utilizarse.

Por ello, el proyecto presentado ante la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay, contempla ampliar la superficie del edificio de 232 a 486 m2, incorporar dos dársenas para ómnibus y modernizar los sectores de check-in, Migraciones, Aduana y preembarque.