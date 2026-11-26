Muchos emprendedores saben qué venden, pero no saben qué solucionan. Y aunque pueda parecer lo mismo, hay una diferencia enorme.

Si tuviera que darle un solo consejo a alguien que está emprendiendo, sería que dedique menos tiempo a pensar en lo que quiere vender y más a entender qué problema está resolviendo.

Mientras exista una necesidad insatisfecha y personas dispuestas a pagar por satisfacerla, existirá una oportunidad de negocio.

El problema es que muchos emprendedores saben qué venden, pero no saben qué solucionan. Y aunque pueda parecer lo mismo, hay una diferencia enorme.

Si le preguntamos a una emprendedora que tiene una marca de indumentaria a qué se dedica, probablemente nos responda que vende ropa. Si le hacemos la misma pregunta a alguien que tiene una agencia de viajes, seguramente nos diga que vende viajes. Y si conversamos con alguien que se dedica a la organización de eventos, nos dirá que organiza fiestas.

Pero ninguna de esas respuestas nos explica por qué sus clientes necesitan lo que ofrecen.

Una mujer puede comprar ropa porque quiere recuperar la confianza en su imagen. Una familia puede contratar una agencia de viajes porque no tiene tiempo para organizar sus vacaciones. Una pareja puede contratar a un organizador de eventos porque quiere disfrutar de su casamiento sin tener que ocuparse de cientos de detalles.

Entender qué está comprando realmente nuestro cliente puede cambiar por completo nuestra manera de hacer negocios.

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No todos los problemas son evidentes

Cuando hablamos de resolver un problema, no necesariamente nos referimos a solucionar una dificultad. También podemos estar satisfaciendo un deseo, facilitando una tarea, generando una experiencia o respondiendo a una necesidad emocional.

Una persona que compra una cartera de lujo probablemente no tenga una necesidad insatisfecha de transportar sus pertenencias. Sin embargo, puede estar buscando reconocimiento, exclusividad o una sensación de estatus y pertenencia.

Incluso dos personas que compran exactamente el mismo producto pueden estar haciéndolo por motivos completamente diferentes.

Pensemos en quienes contratan un gimnasio. Algunos quieren mejorar su apariencia física, otros necesitan cuidar su salud, hay quienes buscan ampliar su círculo social y quienes simplemente necesitan un espacio para desconectarse de sus responsabilidades cotidianas.

El servicio es el mismo, pero las necesidades que satisface son diferentes.

Y conocer esas diferencias nos permite tomar mejores decisiones comerciales, desarrollar propuestas más atractivas y comunicar de manera mucho más efectiva el valor de lo que ofrecemos.

Cómo descubrir qué problema resuelve nuestro negocio

Si queremos entender qué valor estamos aportando, podemos empezar por hacer un ejercicio relativamente sencillo: seleccionar 10 clientes que hayan comprado recientemente y conversar con ellos.

Hay cinco preguntas cuyas respuestas pueden proporcionarnos información extraordinariamente valiosa:

¿Qué situación te llevó a buscar un producto o servicio como el mío?

¿Cómo resolvías esa necesidad antes de conocer mi negocio?

¿Qué otras alternativas evaluaste antes de comprarme?

¿Cuál fue el motivo determinante por el que me elegiste?

¿Qué perderías si mañana mi negocio dejara de existir?

Esta última pregunta es la más interesante. Si nuestro cliente pudiera reemplazarnos fácilmente sin percibir ninguna diferencia, probablemente tengamos mucho trabajo por hacer.

También podemos conversar con aquellas personas que nos consultaron, pero finalmente decidieron no comprarnos. Descubrir qué les impidió avanzar puede ser tan valioso como entender por qué otros nos eligieron.

Una vez que tengamos esas respuestas, deberíamos revisar nuestra estrategia comercial. ¿Estamos destacando en nuestra comunicación aquello que nuestros clientes realmente valoran? ¿Estamos invirtiendo recursos en características por las que nadie está dispuesto a pagar más? ¿Podríamos desarrollar nuevos productos o servicios para satisfacer mejor esa misma necesidad?

Quizás una emprendedora que vende viandas descubra que, más allá de la calidad de sus ingredientes, sus clientes la eligen porque les resuelve la organización de las comidas de toda la semana. Esa información podría llevarla a desarrollar un sistema de suscripción semanal, generar ingresos recurrentes, anticipar sus compras de insumos y reducir desperdicios.

Una simple conversación con sus clientes podría transformar su modelo de negocio.

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El producto puede cambiar, la necesidad puede permanecer

Una de las grandes ventajas de entender qué problema resolvemos es que nos permite dejar de pensar nuestro negocio exclusivamente en función de un producto determinado.

Durante décadas, las personas alquilaron películas en videoclubes. Su necesidad nunca fue alquilar un VHS o un DVD, sino entretenerse y disfrutar de una película desde la comodidad de su casa.

La tecnología cambió, el modelo de negocio evolucionó y aparecieron nuevas formas de satisfacer esa misma necesidad.

Algo similar sucede constantemente, aunque a escalas mucho más pequeñas, en prácticamente todos los rubros.

Los hábitos de consumo cambian, aparecen nuevos competidores, se modifican las posibilidades económicas de las personas y surgen alternativas más convenientes para satisfacer necesidades que hasta entonces resolvíamos de otra manera.

Si nuestro negocio está construido únicamente alrededor de un producto, cada uno de esos cambios puede representar una amenaza. Pero si está construido alrededor de una necesidad, también podemos encontrar en ellos nuevas oportunidades.

En un contexto en el que vender se ha vuelto un desafío para muchos emprendedores, quizás valga la pena revisar nuestra propuesta antes de seguir invirtiendo dinero en publicidad, ofreciendo descuentos o incorporando nuevos productos.

¿Seguimos resolviendo una necesidad que nuestros clientes consideran importante? ¿Existe una manera más conveniente de satisfacerla? ¿Estamos comunicando correctamente el valor que aportamos?

No deberíamos dedicar todos nuestros esfuerzos a convencer a las personas de que necesitan aquello que vendemos, sino a descubrir cómo podemos ofrecerles algo que realmente necesiten.

Al final, los consumidores no tienen ningún compromiso con nuestros productos, nuestros proyectos ni nuestras aspiraciones empresariales. Tienen sus propias necesidades, prioridades y deseos.

Por eso, quizás el mayor desafío de un emprendedor no sea conseguir que las personas sigan comprando lo que vende, sino encontrar la manera de seguir siendo necesario para ellas.

Lo que vendemos hoy puede dejar de tener sentido mañana. Lo importante es que nuestro negocio no pierda su razón de existir.