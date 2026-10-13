Una iniciativa ecológica desarrollada en la chacra “La Rosario”, ubicado en el municipio bonaerense de Cañuelas, lanzó una búsqueda de voluntarios para sumarse a sus actividades cotidianas.

La propuesta, que combina labores de mantenimiento, jardinería y manejo de animales de granja con vida al aire libre, ofrece alojamiento privado, pensión completa y tres días de descanso a la semana a cambio de una carga horaria reducida de colaboración y un pago semanal.

La oportunidad se canaliza mediante la plataforma de intercambio Worldpackers, un sistema verificado que conecta a viajeros y anfitriones bajo esquemas de trabajo colaborativo alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cuáles son las responsabilidades y la carga horaria semanal

El programa exige una dedicación de 14 horas semanales de trabajo, con una distribución flexible que permite contar con tres días libres por semana para descansar o trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires.

Las actividades varían según la época del año y se adaptan a las necesidades del establecimiento. Las responsabilidades principales encomendadas a los voluntarios abarcan:

Manejo y cuidado de animales : alimentación y asistencia diaria a cabras lecheras, vacas y mascotas del predio.

Agroecología y jardinería : trabajos de siembra, cultivo y mantenimiento en la huerta orgánica y los jardines de la propiedad.

Construcción y mantenimiento: colaboración en tareas generales de reparación de instalaciones y estructuras del predio.

El programa exige una dedicación de 14 horas semanales de trabajo. Wikimedia

Beneficios incluidos y contribución para gastos de estadía

A cambio de las horas de colaboración, el proyecto proporciona alojamiento en una habitación privada con calefacción, el uso de un baño compartido y la provisión de las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena).

Además, los participantes disponen de acceso a una cocina equipada y servicio de asistencia en viaje a través de la plataforma.

A diferencia de otras convocatorias totalmente gratuitas, este anfitrión requiere el pago de una tasa adicional de 20 dólares por semana .

De acuerdo con lo especificado en la publicación, dicho monto se destina a cubrir los costos de los insumos para las comidas compartidas y los materiales utilizados en las actividades diarias.

Cuáles son los criterios y requisitos para postularse

Para aplicar al programa de intercambio, la administración del proyecto fijó las siguientes condiciones y restricciones de permanencia: