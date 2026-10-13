Una iniciativa ecológica desarrollada en la chacra “La Rosario”, ubicado en el municipio bonaerense de Cañuelas, lanzó una búsqueda de voluntarios para sumarse a sus actividades cotidianas.
La propuesta, que combina labores de mantenimiento, jardinería y manejo de animales de granja con vida al aire libre, ofrece alojamiento privado, pensión completa y tres días de descanso a la semana a cambio de una carga horaria reducida de colaboración y un pago semanal.
La oportunidad se canaliza mediante la plataforma de intercambio Worldpackers, un sistema verificado que conecta a viajeros y anfitriones bajo esquemas de trabajo colaborativo alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cuáles son las responsabilidades y la carga horaria semanal
El programa exige una dedicación de 14 horas semanales de trabajo, con una distribución flexible que permite contar con tres días libres por semana para descansar o trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires.
Las actividades varían según la época del año y se adaptan a las necesidades del establecimiento. Las responsabilidades principales encomendadas a los voluntarios abarcan:
- Manejo y cuidado de animales: alimentación y asistencia diaria a cabras lecheras, vacas y mascotas del predio.
- Agroecología y jardinería: trabajos de siembra, cultivo y mantenimiento en la huerta orgánica y los jardines de la propiedad.
- Construcción y mantenimiento: colaboración en tareas generales de reparación de instalaciones y estructuras del predio.
Beneficios incluidos y contribución para gastos de estadía
A cambio de las horas de colaboración, el proyecto proporciona alojamiento en una habitación privada con calefacción, el uso de un baño compartido y la provisión de las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena).
Además, los participantes disponen de acceso a una cocina equipada y servicio de asistencia en viaje a través de la plataforma.
A diferencia de otras convocatorias totalmente gratuitas, este anfitrión requiere el pago de una tasa adicional de 20 dólares por semana.
De acuerdo con lo especificado en la publicación, dicho monto se destina a cubrir los costos de los insumos para las comidas compartidas y los materiales utilizados en las actividades diarias.
Cuáles son los criterios y requisitos para postularse
Para aplicar al programa de intercambio, la administración del proyecto fijó las siguientes condiciones y restricciones de permanencia:
- Perfil del postulante: la búsqueda está dirigida a personas de entre 21 y 36 años que viajen de manera individual (no se aceptan parejas ni duplas de amigos) y tengan un nivel básico de español.
- Tiempo de estadía: el compromiso mínimo de permanencia requerido es de dos semanas.
- Documentación necesaria: es obligatorio contar con un seguro de viaje vigente durante toda la estancia.
- Gastos no cubiertos: los pasajes de transporte comercial, traslados internos, cobertura médica y trámites visados corren por cuenta exclusiva del interesado.