Una propuesta de voluntariado en el norte de España busca personas que quieran colaborar con la renovación y el mantenimiento de una antigua casa de montaña. A cambio del trabajo, ofrecen alojamiento en un entorno rural y rodeado de naturaleza.

La oportunidad está publicada en Workaway, una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones que necesitan colaboración en distintos proyectos.

Según el anuncio, la propiedad se encuentra en Asturias, cerca de Infiesto, y forma parte de un proyecto para desarrollar un espacio rural que conviva con la naturaleza.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

Julien, de Bélgica, es una joven de 29 años que se mudó a Asturias en busca de una vida más sencilla y autónoma.

Actualmente, trabaja en la renovación de una antigua casa de montaña y busca personas que quieran ayudar con las tareas necesarias para mejorar la propiedad.

Entre las actividades que menciona el anuncio se encuentran:

Mantenimiento de la casa y el terreno : colaboración con las tareas generales de conservación.

Jardinería: ayuda en el cuidado de los espacios exteriores.

Proyectos de bricolaje: participación en trabajos de renovación y mejoras.

Tareas vinculadas con la vida rural: colaboración en el desarrollo del espacio y el intercambio de idiomas.

El anfitrión aclara que vivir en la montaña requiere esfuerzo físico, ya que algunas actividades implican desplazarse por terrenos con desniveles, mover materiales y organizar distintas áreas de la propiedad.

Por ese motivo, destaca a aquellas personas que ya tengan experiencia en intercambios de trabajo similares, especialmente en entornos de montaña.

Casa de montaña Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué ofrecen a cambio de la colaboración

Según la publicación de Workaway, los voluntarios pueden dormir en una habitación dentro de la casa. Durante el verano, también existe la posibilidad de acampar en el exterior.

El anuncio no especifica que se ofrezca una remuneración económica ni confirma la provisión de comidas.

La casa se encuentra en proceso de renovación y no cuenta con todas las comodidades de una vivienda urbana. El anfitrión explica que el suministro eléctrico depende de paneles solares y baterías, por lo que la disponibilidad de energía puede variar.

Cuántas horas deberán colaborar y cuánto dura la estadía

La rutina que describe el anfitrión comienza con el desayuno después de las 8 y el inicio de las tareas a las 9.

El trabajo suele extenderse hasta el mediodía o las 13, aunque puede haber actividades adicionales por la tarde, según las necesidades y las condiciones climáticas.

El esquema informado contempla dos días libres por cada semana de siete días. Para estadías más cortas, el anfitrión indica que suele haber un día libre.

Julien manifiesta que prefiere recibir voluntarios durante una semana o menos. La estadía mínima indicada es de cuatro a cinco días.

Dónde queda la casa y cómo llegar

La propiedad está ubicada en Asturias, en el norte de España, aproximadamente a una hora de Oviedo, la capital de la región.

El anuncio indica que hay conexiones de autobús desde el aeropuerto de Asturias hasta Oviedo y que es posible viajar en tren o autobús desde Oviedo hasta Infiesto.