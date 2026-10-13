Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo DNI termine con este número serán los primeros en cobrar esta semana. (Foto: Shutterstock)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomó los pagos a jubilados y pensionados que cobran la mínima y aquellos beneficiarios que posean determinados documentos recibirán su depósito durante el martes 13 de octubre.

El calendario de pagos que difundió el organismo a comienzos de mes establecía una pausa en la distribución de recursos por el feriado del Día de la Raza, que se conmemoró el pasado lunes 12 de octubre.

Por esta razón, y en función del esquema que sigue la entidad, la acreditación de haberes se retomará este martes, con la entrega del bono de $70.000 para titulares de jubilaciones y pensiones.

¿Quiénes son los jubilados que cobran el martes 13 de octubre?

El calendario de pagos para los titulares de pensiones y jubilaciones que cobran la mínima establece el martes 13 como el día en que se retoman los pagos para titulares de jubilaciones y pensiones que no superen la mínima.

El esquema de distribución establecido para todas las prestaciones toma como referencia el último número del DNI de cada beneficiario y, en función de este criterio, asigna una fecha de acreditación de haberes concreta.

En este sentido, durante el martes 13 de octubre cobrarán aquellos jubilados y pensionados con DNI terminado en 2.

Calendario completo de jubilados y pensionados que cobran la mínima

El calendario de pagos establecido para octubre asigna las siguientes fechas de cobro para beneficiarios tras el feriado del 12 de octubre:

Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

Calendario completo de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo. (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados que cobran la mínima?

Las acreditaciones de haberes de octubre se realizarán con un incremento del 1,66% para los titulares de jubilaciones y pensiones del país. Este porcentaje se deriva de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el INDEC.

En este sentido, para los beneficiarios que perciben el haber mínimo, el monto de cobro que se les asignó durante este mes quedó fijado en $435.748,51.

A este total, debe sumársele el bono de $70.000 que entrega el Gobierno, lo que lleva el depósito a uno $505.748,51. Para los beneficiarios que superen el mínimo establecido, el plus asignado será un proporcional hasta alcanzar este monto final.

¿Cómo quedan las prestaciones con bono incluido?