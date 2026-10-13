Los médicos del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) llevan adelante un paro nacional de cuatro días desde el martes 13 hasta el viernes 16, convocado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA).

La medida de fuerza se dará por el reclamo de una actualización de los honorarios que reciben cada paciente y podrían afectar las consultas programadas en todo el país.

Cabe mencionar que la prestación de servicios dependerá de la adhesión de cada profesional.

Qué reclaman los médicos del PAMI

La medida de fuerza se extenderá desde este martes 13 de octubre hasta el viernes 16 con una duración total de 96 horas. Durante las cuatro jornadas, los profesionales que adhieran al paro no atenderán pacientes.

El reclamo está vinculado a un pedido para incrementar el valor de la cápita, monto que PAMI abona mes a mes por cada persona asignada a un profesional, independientemente de cuántas veces concurra a una consulta.

Suspenden turnos médicos del PAMI: paro de médicos y odontólogos por 96 horas, qué servicios quedan afectados. APPAMIA

Según informaron las entidades, los médicos de cabecera cobran actualmente $ 2.700 por afiliado y los odontólogos perciben $ 374.

De esta manera, el pedido contempla elevar la cápita de los médicos de cabecera de $ 2.700 a $ 4.500 y, en caso de los odontólogos, de $ 374 a $ 3.000.

Suspenden turnos médicos del PAMI: paro de médicos y odontólogos por 96 horas, qué servicios quedan afectados. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

¿Qué pasará con los turnos programados con los médicos del PAMI?

Los jubilados y pensionados afiliados que tengan consultas programadas para los días anunciados de paro podrían verse afectados por la medida de fuerza.

Sin embargo, el paro no necesariamente afectará a todos los consultorios, ya que dependerá de la adhesión de cada médico.

Se recomienda consultar si el turno se mantendrá o será necesario reprogramar la cita.

¿Cómo confirmar si el turno del PAMI sigue vigente?

El paro pone en riesgo las consultas agendadas entre el 13 y 16 de octubre . Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI deberán comunicarse con su médico de cabecera o con el consultorio odontológico antes de acercarse.

Así, los adultos mayores podrán confirmar si habrá atención durante el paro o si deberán reprogramar el turno.