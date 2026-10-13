La Administración Nacional de la Seguridad Social renovó la plataforma para consultar las liquidaciones de haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un diseño renovado e interactivo en su sistema digital que permite a jubilados y pensionados consultar e imprimir sus recibos de sueldo de forma directa.

El trámite, accesible tanto desde teléfonos móviles como desde computadoras, elimina la necesidad de acudir a una oficina presencial o a un cajero automático para verificar el detalle del cobro mensual.

A través de la plataforma “mi ANSES”, los beneficiarios pueden descargar el documento en formato PDF, enviarlo por correo electrónico o buscar liquidaciones correspondientes a períodos anteriores mediante un historial de expedientes.

Cómo realizar el trámite desde la aplicación móvil o el sitio web

El acceso a la liquidación digital requiere ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Quienes utilicen la aplicación móvil mi ANSES deben dirigirse a la sección Jubilación y seleccionar la opción Consultar recibos de haberes .

Una vez allí, el sistema despliega el último comprobante disponible con la opción de enviarlo por correo electrónico para su descarga, además de incluir un buscador para filtrar por períodos anteriores.

El acceso a la liquidación digital requiere ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Magnific

Por su parte, el trámite desde la computadora se realiza ingresando al portal oficial e iniciando sesión en la plataforma mi ANSES.

Dentro del menú de navegación, el usuario debe seleccionar el apartado Jubilaciones y Pensiones y cliquear en Consultar recibos de haberes para visualizar, descargar o imprimir la liquidación deseada.

Los conceptos clave de cobro y deducción en la liquidación de haberes

El recibo oficial detalla tanto los haberes liquidados como las retenciones aplicadas sobre el haber mensual:

Prestaciones de cobro : incluye la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC por aportes previos a junio de 1994) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP por aportes posteriores a esa fecha). También figuran los adicionales por Zona Austral (40% para residentes patagónicos), el suplemento dinerario para alcanzar el 82% del : incluye la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC por aportes previos a junio de 1994) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP por aportes posteriores a esa fecha). También figuran los adicionales por Zona Austral (40% para residentes patagónicos), el suplemento dinerario para alcanzar el 82% del Salario Mínimo y los bonos extraordinarios de refuerzo o complementos al haber mínimo.

Descuentos de ley y deducciones: abarca el aporte a la obra social (3% sobre la mínima y 6% sobre el excedente), el descuento sobre el aguinaldo, las cuotas fijadas por Créditos ANSES (con un tope del 20% del ingreso neto), el pago de moratorias previsionales y los cargos aplicados por mutuales, cooperativas o Impuesto a las Ganancias.

Modos de consulta complementarios y canales de atención oficial

Ante dudas sobre los códigos liquidados o inconvenientes para ingresar a la plataforma digital, el organismo mantiene habilitados sus canales institucionales de asistencia gratuita.

Los beneficiarios pueden comunicarse telefónicamente a la línea 130 o realizar consultas a través de las oficinas de atención presencial distribuidas en todo el país.