En esta noticia Cómo es la cursada y qué se aprende

Estudiar una carrera con alta demanda en el mercado sin pagar y de forma virtual es una de las opciones más buscadas por quienes apuntan a reconvertirse laboralmente o conseguir su primer empleo en el sector IT. En la Ciudad de Buenos Aires, la oferta educativa pública cuenta con una propuesta oficial que permite formarse en programación y sistemas en apenas dos años y medio.

Se trata de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software , una carrera terciaria oficial y 100% gratuita dictada a través de los Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS) dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con modalidad a distancia a través de la plataforma virtual Agencia de Habilidades para el Futuro / Educación a Distancia CABA (como el IFTS N° 29).

Cómo es la cursada y qué se aprende

La carrera tiene una duración total de 5 cuatrimestres (2 años y medio) y otorga un título oficial de validez nacional. Al cursarse bajo modalidad 100% online, combina clases sincrónicas, material en campus virtual y trabajos prácticos orientados a resolver problemas reales de la industria del software.

A lo largo del plan de estudios, los estudiantes incorporan herramientas clave para el desarrollo de aplicaciones y sistemas:

Programación y lógica: Fundamentos de programación, programación orientada a objetos, estructuras de datos y desarrollo web (front-end y back-end).

Bases de datos y arquitectura: Modelado y gestión de bases de datos relacionales (SQL) y no relacionales, sistemas operativos y redes.

Ingeniería y metodologías: Ingeniería de software, testing y aseguramiento de calidad (QA), metodologías ágiles (como Scrum) y gestión de proyectos tecnológicos.

Prácticas profesionalizantes: Instancias integradoras en todos los años de cursada para armar un portfolio técnico antes de egresar.

La salida laboral de esta carrera y los sueldos de mercado

El título de Técnico Superior en Desarrollo de Software prepara a los graduados para desempeñarse como desarrolladores Full Stack, Back-End o Front-End, analistas funcionales, testers QA o integradores de sistemas en empresas de tecnología, fintechs, consultoras y áreas digitales de grandes compañías, tanto para el mercado local como para proyectos en el exterior.

Una mesa de trabajo iluminada que cuenta con una computadora portátil abierta, un teléfono inteligente, un cuaderno de notas y una taza de café en el fondo. Freepik

Según los relevamientos salariales vigentes del sector tecnológico argentino (como los informes periódicos de Sysarmy), los perfiles iniciales en programación parten en torno a $1.500.000 a $1.800.000 brutos mensuales en posiciones Junior, escalando por encima de los $2.500.000 a $4.000.000 en niveles Semi-Senior, con fuerte posibilidad de trabajo remoto.

¿Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse?

Para anotarse en la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software a distancia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Estudios previos: Tener el nivel secundario completo (título secundario o constancia de certificado de título en trámite sin adeudar materias).

Documentación: DNI argentino vigente (frente y dorso) y documentación académica digitalizada para cargar en el sistema.

Equipamiento: Contar con computadora y conexión a internet para seguir las cursadas virtuales y realizar las prácticas de código.

Paso a paso de la inscripción: