Estudiar una carrera con alta demanda en el mercado sin pagar y de forma virtual es una de las opciones más buscadas por quienes apuntan a reconvertirse laboralmente o conseguir su primer empleo en el sector IT. En la Ciudad de Buenos Aires, la oferta educativa pública cuenta con una propuesta oficial que permite formarse en programación y sistemas en apenas dos años y medio.
Se trata de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, una carrera terciaria oficial y 100% gratuita dictada a través de los Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS) dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con modalidad a distancia a través de la plataforma virtual Agencia de Habilidades para el Futuro / Educación a Distancia CABA (como el IFTS N° 29).
Cómo es la cursada y qué se aprende
La carrera tiene una duración total de 5 cuatrimestres (2 años y medio) y otorga un título oficial de validez nacional. Al cursarse bajo modalidad 100% online, combina clases sincrónicas, material en campus virtual y trabajos prácticos orientados a resolver problemas reales de la industria del software.
A lo largo del plan de estudios, los estudiantes incorporan herramientas clave para el desarrollo de aplicaciones y sistemas:
- Programación y lógica: Fundamentos de programación, programación orientada a objetos, estructuras de datos y desarrollo web (front-end y back-end).
- Bases de datos y arquitectura: Modelado y gestión de bases de datos relacionales (SQL) y no relacionales, sistemas operativos y redes.
- Ingeniería y metodologías: Ingeniería de software, testing y aseguramiento de calidad (QA), metodologías ágiles (como Scrum) y gestión de proyectos tecnológicos.
- Prácticas profesionalizantes: Instancias integradoras en todos los años de cursada para armar un portfolio técnico antes de egresar.
La salida laboral de esta carrera y los sueldos de mercado
El título de Técnico Superior en Desarrollo de Software prepara a los graduados para desempeñarse como desarrolladores Full Stack, Back-End o Front-End, analistas funcionales, testers QA o integradores de sistemas en empresas de tecnología, fintechs, consultoras y áreas digitales de grandes compañías, tanto para el mercado local como para proyectos en el exterior.
Según los relevamientos salariales vigentes del sector tecnológico argentino (como los informes periódicos de Sysarmy), los perfiles iniciales en programación parten en torno a $1.500.000 a $1.800.000 brutos mensuales en posiciones Junior, escalando por encima de los $2.500.000 a $4.000.000 en niveles Semi-Senior, con fuerte posibilidad de trabajo remoto.
¿Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse?
Para anotarse en la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software a distancia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:
- Estudios previos: Tener el nivel secundario completo (título secundario o constancia de certificado de título en trámite sin adeudar materias).
- Documentación: DNI argentino vigente (frente y dorso) y documentación académica digitalizada para cargar en el sistema.
- Equipamiento: Contar con computadora y conexión a internet para seguir las cursadas virtuales y realizar las prácticas de código.
Paso a paso de la inscripción:
- Preinscripción online: Ingresar al portal oficial de Educación Superior / Agencia de Habilidades para el Futuro de la Ciudad de Buenos Aires o en el portal específico del IFTS N° 29) durante los períodos de inscripción habilitados (habitualmente entre octubre y febrero para el primer cuatrimestre, y junio/julio para el segundo).
- Carga de documentación: Completar el formulario digital seleccionando la carrera y la modalidad a distancia, y adjuntar la copia del DNI y el título secundario.
- Confirmación de vacante: Validar la inscripción según el cronograma informado por el instituto (algunas sedes virtuales realizan un curso o charla introductoria obligatoria antes del inicio formal de las clases).