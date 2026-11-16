El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, puso el ahorro y la productividad en el centro de la agenda durante su discurso de apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias que realiza el regulador monetario. Pese a que la entidad tiene el foco puesto en el tema monetario y considera que no debe abocarse a la economía real, el funcionario entró en ese terreno y destacó que “la discusión económica debe empezar a correrse de la administración de los desequilibrios y concentrarse en cómo lograr un crecimiento sostenido”.

Su planteo es que la estabilidad debe permitir que los argentinos vuelvan a ahorrar y que esos recursos encuentren oportunidades de inversión dentro del país. Al mismo tiempo, señaló que “las reformas deberían favorecer una reasignación de capital, trabajo y talento hacia actividades capaces de generar más valor”.

El ahorro argentino debe financiar a la Argentina

“Cómo hacer para que el ahorro de los argentinos pueda financiar las oportunidades de los propios argentinos e invertirse en nuestro país es clave”, planteó Bausili.

La definición apunta a uno de los problemas estructurales de la economía argentina. Durante años, la inestabilidad llevó a que el ahorro buscara refugio fuera del sistema financiero local o en activos que no necesariamente se transforman en financiamiento para empresas y proyectos productivos.

Para Bausili, “la estabilidad debería permitir reconstruir un circuito en el que el ahorro doméstico se transforme en inversión y esa inversión contribuya al crecimiento”.

Bausili expuso en el marco de las jornadas monetarias Fuente: bcra

En ese proceso, el mercado financiero tiene un papel central. El presidente del BCRA destacó la necesidad de desarrollar “mejores mercados financieros” que puedan acompañar el crecimiento y canalizar los recursos hacia proyectos que necesiten financiamiento.

La apuesta supone que una mayor estabilidad pueda modificar también el comportamiento de los ahorristas y de las empresas. Si existe mayor previsibilidad, el ahorro puede dejar de tener solamente una función defensiva y convertirse en una fuente de financiamiento para la economía real.

La productividad en el centro del crecimiento

El ahorro, sin embargo, no es suficiente. Para Bausili, la otra condición indispensable para que la Argentina pueda crecer de manera sostenida es aumentar la productividad.

“Crecer sostenidamente requiere todo eso, pero además requiere inversión, innovación, ahorro, mejores mercados financieros, reasignación de recursos y, fundamentalmente, aumento de productividad”, sostuvo.

La diferencia es importante. Una economía puede aumentar la inversión, pero si los recursos no se destinan a actividades capaces de generar mayor valor, el crecimiento puede resultar limitado. Por eso, el titular del BCRA vinculó productividad con la capacidad de reasignar recursos dentro de la economía.

El objetivo es que el capital, el trabajo y el talento encuentren nuevas oportunidades y se desplacen hacia sectores donde puedan ser más productivos.

La “destrucción creativa” que espera de las reformas

En este punto, Bausili introdujo el concepto de “destrucción creativa” y explicó que normalmente se piensa este proceso como consecuencia de la innovación, una nueva tecnología, una nueva empresa o una nueva forma de producir desplaza a las anteriores. Pero planteó que “las reformas económicas también pueden generar las condiciones para que ocurra”.

“Las reformas que remueven las barreras que impedían que una innovación apareciera, que una empresa nueva compitiera, que una inversión fuera rentable o que los recursos pudieran encontrar un uso mejor”, explicó.

La consecuencia esperada es una transformación de la estructura productiva. En palabras de Bausili, se trata de permitir que “aparezcan actividades nuevas, que empresas existentes encuentren oportunidades para crecer, que otras tengan que adaptarse”.

El proceso también implica que algunas actividades pierdan espacio frente a otras. En la visión planteada por el titular del BCRA, esa reasignación forma parte del mecanismo mediante el cual una economía puede aumentar su productividad.

El desafío, según sostuvo, es que esa transformación termine generando “más inversión, más productividad, mejores empresas, nuevos empleos y más oportunidades”.

“La estabilidad no es el final de ese recorrido. Es la plataforma que nos permite empezar a transitar su parte más interesante”, afirmó. Y se confesó convencido de que el ahorro aparece como el combustible y la productividad como la condición para que la inversión genere crecimiento sostenido.

En ese sentido, consideró que es clave que la Argentina pueda conseguir que sus ahorros vuelvan a financiar proyectos dentro del país y, al mismo tiempo, que las reformas permitan que esos recursos se dirijan hacia las actividades con mayor capacidad para generar valor.