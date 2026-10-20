El origen de las loterías oficiales en Argentina está íntimamente relacionado con la voluntad de destinar su recaudación a la asistencia social y a la salud pública. Este enfoque ético se remonta a la creación de instituciones que gestionan juegos de azar, las cuales establecieron, desde sus inicios, que un porcentaje del dinero recaudado sería canalizado a hospitales y programas sociales.

Esta práctica no solo refleja una tendencia a fomentar el bien común, sino que también alienta el desarrollo de una industria del juego más responsable y transparente.

El compromiso de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, fundada mediante la Ley N° 5785 en 2016, tiene como misión regular y explotar la oferta lúdica en la capital argentina. A través de esta entidad, se busca asegurar que los fondos obtenidos de las loterías y otros juegos de azar se destinen a programas de asistencia social y desarrollo comunitario. La ley también establece que el producido de los juegos no puede ser privatizado, asegurando que siempre revertirá en beneficios para la sociedad, cumpliendo así con el artículo 50 de la Constitución de la Ciudad que prioriza la regulación y administración de estas actividades para el bien común.

En este marco, las plataformas de apuestas online, como Betsson, se suman a este compromiso al operar en un entorno regulado y seguro. Betsson, que se encuentra disponible a través del sitio bet.ar, asegura que sus juegos son exclusivamente para mayores de 18 años, implicando un fuerte enfoque en el juego responsable. De esta forma, no solo se promueve el entretenimiento, sino que también se establece un estándar para una experiencia de juego controlada y consciente.

Políticas de juego responsable en plataformas de apuestas

El juego responsable se ha convertido en una prioridad dentro de la industria del entretenimiento digital. Este concepto se basa en prácticas que buscan garantizar que la experiencia del apostador sea segura y agradable. Entre estas prácticas se incluyen límites en los depósitos, autoexclusión y recursos educativos sobre el juego. Estos enfoques fomentan una modalidad de participación moderada y consciente, previniendo así posibles problemas de ludopatía.

Betsson, aliado de la promoción del juego responsable, ha implementado diversas herramientas que permiten a los usuarios establecer presupuestos y límites de tiempo de juego, asegurando un control efectivo sobre su actividad. Su campaña “Jugá bien, jugá seguro” resalta la importancia de apostar solo en plataformas legales y reguladas, reafirmando así la necesidad de que el usuario actúe de manera consciente y con responsabilidad.

Estas iniciativas no solo buscan proteger al jugador, sino también rememorar el legado de las primeras loterías que, como se mencionó anteriormente, utilizaban sus ingresos para el bien social. La inversión en programas sociales provenientes de las apuestas continúa siendo un eje fundamental que une el entretenimiento y la responsabilidad social.

Con el compromiso tanto de las entidades regulatorias como de las plataformas de apuestas, se establece un camino hacia un futuro donde el juego no solo sea visto como un simple pasatiempo, sino como una actividad que, si se realiza con prudencia, puede contribuir al bienestar de toda la sociedad.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.