El “casi acierto” es una situación en la que una persona pierde, pero percibe que estuvo muy cerca de ganar. Puede ocurrir en una tragamonedas cuando falta un símbolo para completar la línea ganadora, en una ruleta cuando el número queda cerca del elegido o en cualquier juego donde el resultado fallido se siente como una oportunidad que estuvo “a nada” de concretarse. El punto clave es que, aunque psicológicamente pueda vivirse como una señal alentadora, sigue siendo una pérdida.

Por qué un “casi acierto” puede engañar al cerebro

Este fenómeno fue estudiado en investigaciones académicas. Un trabajo publicado en Neuron por Luke Clark, Andrew J. Lawrence, Frances Astley-Jones y Nicola Gray observó, en las condiciones analizadas, que los resultados de “casi acierto” eran menos placenteros que una pérdida clara, pero podían aumentar el deseo de seguir jugando. Los autores también registraron actividad en circuitos cerebrales vinculados con la recompensa, aunque el resultado no implicara una ganancia real. Estas conclusiones describen los hallazgos de ese estudio y no sustituyen la evaluación de un profesional de la salud.

Otra investigación, publicada en el Journal of Behavioral Decision Making, analizó cómo los resultados cercanos a una victoria o a una pérdida modifican la percepción subjetiva de la suerte. El trabajo mostró que los “near-wins” podían reducir la sensación de suerte, mientras que los “near-losses” podían aumentarla. Esto permite explicar por qué dos resultados objetivamente fallidos pueden generar respuestas emocionales muy distintas.

Foto: modificada con IA por El Cronista.

Cómo evitar que una pérdida parezca una señal para seguir

La recomendación principal es no interpretar un resultado casi favorable como una prueba de que el premio está más cerca. En los juegos de azar, cada evento debe evaluarse según sus propias reglas y probabilidades: estar cerca en una jugada anterior no modifica necesariamente lo que puede ocurrir en la siguiente. Confundir cercanía visual con mayor probabilidad puede llevar a apostar más tiempo o más dinero del previsto.

En plataformas reguladas, estas distorsiones refuerzan la importancia de usar herramientas de juego responsable antes de empezar, como límites de tiempo y depósito, recordatorios de actividad, autoevaluación y opciones de autoexclusión. Betsson informa que ofrece estas funciones a usuarios mayores de 18 años. La habilitación y las condiciones aplicables deben verificarse en los canales oficiales del operador y de la autoridad regulatoria correspondiente.

El avance de las apuestas digitales plantea nuevos desafíos y recordar que la ayuda está disponible es fundamental. Para quienes necesitan orientación, contención o asesoramiento en CABA, la Lotería de la Ciudad cuenta con la línea gratuita 0800-666-6006 y el canal digital orientacion@loteriadelaciudad.gob.ar. Además, para urgencias o apoyo en salud mental, se encuentra habilitado el 0800-333-1665 las 24 horas del día. Consultar a tiempo con profesionales o acercarse a redes de apoyo como Jugadores Anónimos puede hacer la diferencia. Las apuestas están permitidas únicamente para mayores de 18 años. Se recomienda jugar de manera responsable.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.