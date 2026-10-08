Desde sus orígenes modestos como una simple distracción social, el tenis de mesa recorrió un largo camino hasta convertirse en un deporte reconocido en todo el mundo. A fines del siglo XIX, en Inglaterra, se improvisaron equipos y empezaron a establecerse las primeras formas de este juego, que rápidamente ganó popularidad y se transformó en uno de los deportes más practicados en todo el mundo. Hoy, el tenis de mesa es un espectáculo tanto en salas recreativas como en importantes competencias, incluido su reconocimiento en los Juegos Olímpicos desde 1988, en Seúl.

A medida que el interés por el tenis de mesa creció, el deporte empezó a organizarse institucionalmente, con la creación de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) en 1926. Desde entonces, el torneo ganó popularidad, especialmente en países asiáticos, estableciéndose como una disciplina seria que atrae tanto a jugadores como a apostadores interesados en la acción que ofrece este deporte. Su rápido crecimiento también generó un mayor interés estadístico y de seguimiento por parte de aficionados de distintas partes del mundo, consolidándolo como una disciplina con presencia internacional.

El crecimiento de la visibilidad del tenis de mesa

La expansión mundial del tenis de mesa impulsó una mayor cobertura mediática, el desarrollo de circuitos profesionales y una creciente disponibilidad de información estadística sobre competencias y jugadores. En plataformas reguladas como Betsson, esta disciplina forma parte de un catálogo deportivo más amplio que incluye diferentes especialidades seguidas por aficionados de todo el mundo.

La disponibilidad de datos, rankings y resultados históricos permite conocer mejor la evolución de cada competencia y comprender las características particulares de un deporte donde los reflejos, la precisión y la velocidad suelen desempeñar un papel determinante.

Foto: modificada con IA por El Cronista.

Cómo promover el juego responsable en las apuestas

Analizar y comprender el entorno de las apuestas deportivas es fundamental y eso incluye las consideraciones sobre el juego responsable. Betsson, como parte de su compromiso con el entretenimiento seguro, promueve una serie de prácticas que ayudan a asegurar una experiencia de apuestas saludable.

Según la información difundida por la empresa, los usuarios de Betsson pueden acceder a medidas como límites de tiempo y opciones de autoexclusión. Estas herramientas buscan favorecer una participación moderada y controlada, aunque no eliminan los riesgos asociados a las apuestas ni garantizan resultados. La disponibilidad y las condiciones deben verificarse en los canales oficiales del operador.

Antes de terminar, vale aclarar que las apuestas deben ser siempre una actividad recreativa. Si el juego deja de ser una elección controlada, es importante pedir ayuda profesional. En CABA, la línea de orientación de LOTBA atiende en el 0800-666-6006 y también está disponible la Línea 108. Pedir acompañamiento a tiempo es un paso importante para cuidar la salud y el bienestar personal. Las apuestas están permitidas únicamente para mayores de 18 años. Se recomienda jugar de manera responsable.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.