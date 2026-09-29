Durante décadas, seguir un deporte implicaba encender la televisión, escuchar la radio o asistir a una cancha. Hoy, la experiencia deportiva es mucho más amplia: los fanáticos del deporte pueden ver partidos en streaming, consultar estadísticas en tiempo real, seguir a sus atletas favoritos en redes sociales y participar en conversaciones digitales que continúan mucho después del resultado final.

El cambio no afecta únicamente al fútbol. Deportes como el tenis, el básquet, el automovilismo, el hockey, el pádel y los deportes electrónicos encontraron nuevas audiencias gracias a las herramientas digitales. La posibilidad de acceder a competencias internacionales desde cualquier dispositivo permitió que muchos fanáticos del deporte incorporaran disciplinas que antes tenían una visibilidad más limitada.

El deporte ya no se consume de una sola manera

La multiplicación de pantallas modificó los hábitos del público. Un mismo evento puede seguirse mediante una transmisión en vivo, complementarse con estadísticas en aplicaciones móviles y comentarse simultáneamente en redes sociales. Esta dinámica genera una experiencia más interactiva y personalizada.

También creció el interés por los datos. Rankings, porcentajes, rendimientos históricos y análisis de desempeño forman parte del contenido que consumen los seguidores antes, durante y después de cada competencia. La información dejó de estar reservada para los especialistas y pasó a integrar la experiencia cotidiana de millones de personas.

Foto: modificada con IA por El Cronista.

En paralelo, la globalización de los calendarios deportivos amplió las opciones disponibles. Hoy es posible seguir torneos de tenis en distintos continentes, competencias de ciclismo, campeonatos de básquet de diversas ligas y eventos de deportes electrónicos durante prácticamente todo el año.

Una oferta deportiva más amplia en el entorno digital

La transformación digital también alcanzó a las plataformas de entretenimiento vinculadas con el deporte. En Betsson, por ejemplo, la oferta contempla mercados relacionados con múltiples disciplinas, desde fútbol y tenis hasta básquet, hockey, vóley, golf y automovilismo.

Esta diversidad refleja un fenómeno más amplio: el interés de los usuarios ya no está concentrado exclusivamente en un solo deporte. A medida que crece la disponibilidad de contenidos y transmisiones, también aumenta la atención sobre competencias que anteriormente tenían una cobertura más reducida.

Betsson también dispone de herramientas orientadas al juego responsable, como límites de depósito, límites de tiempo, recordatorios de actividad y opciones de autoexclusión. Estas funcionalidades buscan promover una participación consciente y controlada dentro de un entorno recreativo.

Antes de finalizar, es importante recordar que las apuestas deben entenderse exclusivamente como una forma de entretenimiento, nunca como una estrategia para obtener ingresos o recuperar pérdidas. Ante cualquier dificultad relacionada con el juego, resulta fundamental buscar orientación profesional y utilizar los recursos de ayuda disponibles.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.