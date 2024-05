Las mejores pizzerías de Europa: el ranking que tenés que chequear si vas a viajar al Viejo Continente en los próximos meses

Europa, tierra de historia, arte y cultura, también es hogar de algunas de las mejores pizzerías del mundo. Si vas a viajar en los próximos meses, tenés que conocer sí o sí este increíble ranking.



Recientemente, 50 Top Pizza reveló su lista de las mejores pizzerías de Europa, desafiando las expectativas y sorprendiendo a los paladares más exigentes en un recorrido gastronómico que no podés perderte en tu próximo viaje al Viejo Continente.

Ranking: las mejores pizzerias de Europa

La reciente ceremonia de premiación de 50 Top Pizza en Madrid tuvo algunas sorpresas. ¿La mejor pizza de Europa? No, no está en Italia.

Según reveló el portal Time Out, la mejor pizzería de Europa se encuentra en Chiswick, Londres, en la aclamada Napoli on the Road. Michele Pascarella, su fundadora y chef principal, lidera esta pizzería y fue coronada como la mejor pizzera del mundo el año pasado.

En el segundo lugar, encontramos a Sartoria Panatieri en Barcelona, seguido por Via Toledo Enopizzeria en Viena en el tercer lugar. España destacó en la lista con siete entradas, mientras que Inglaterra y Francia tuvieron seis y cinco respectivamente.

Pero, ¿dónde está Italia en todo esto? La cuna de la pizza tiene su propia categoría en los premios, con los ganadores próximos a ser anunciados en Milán el 10 de julio.

Las pizzerías italianas no participaron de este ranking, ya que tienen su propia competencia (Fuente: Pexels)

Las 10 mejores pizzerías de Europa

Desde la reconocida Napoli On The Road en Londres hasta la encantadora Sartoria Panatieri en Barcelona, cada lugar ofrece una experiencia única para los amantes de la pizza.

1. Napoli On The Road, Londres : con su ubicación en Chiswick, esta pizzería se alza como la mejor de Europa, liderada por la talentosa Michele Pascarella.





: con su ubicación en Chiswick, esta pizzería se alza como la mejor de Europa, liderada por la talentosa Michele Pascarella. 2. Sartoria Panatieri, Barcelona : en el corazón de la ciudad condal, este establecimiento ofrece auténticas creaciones italianas que deleitan a sus comensales.





: en el corazón de la ciudad condal, este establecimiento ofrece auténticas creaciones italianas que deleitan a sus comensales. 3. Via Toledo Enopizzeria, Viena : en la capital austriaca, esta pizzería combina tradición napolitana con influencias locales para ofrecer una experiencia única.





: en la capital austriaca, esta pizzería combina tradición napolitana con influencias locales para ofrecer una experiencia única. 4. 50 Kalò, Londres: otra joya londinense, esta pizzería destaca por su calidad y atención al detalle en cada bocado.

