Llegan las vacaciones y, para muchos, el presupuesto no alcanza para viajar al exterior o elegir destinos costosos. Sin embargo, a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires existe un verdadero paraíso para quienes buscan playa, naturaleza y actividades al aire libre sin gastar una fortuna.

Se trata de Isla Caribetá, un rincón de Tigre que combina pileta, playa, buffet y propuestas recreativas como pesca y kayak. Todo esto por un pase diario de $ 30.000, ideal para desconectar del ruido urbano y disfrutar de un día completo rodeado de verde y agua.

Ideal para pasar el día: dónde queda Isla Caribetá

Isla Caribetá está ubicada en el corazón del Delta del Tigre, a solo una hora de CABA. El predio está diseñado para pasar la jornada completa sin preocupaciones, con espacios cuidados y un ambiente familiar. Es una opción perfecta para quienes buscan una escapada distinta, sin el caos de los destinos masivos y con la tranquilidad de la naturaleza.

¿Qué hacer en la isla?

Por el pase diario, los visitantes acceden a:

Dos piletas: una al aire libre con reposeras y otra cubierta.

Hidromasaje y áreas de relax.

Playita propia con salida al Delta.

Hamacas paraguayas para descansar.

Cancha de vóley, tejo, metegol y pool.

Kayaks (con costo adicional).

Además, el lugar cuenta con un buffet con precios accesibles, aunque está permitido llevar heladerita con comida y bebidas, lo que ayuda a reducir gastos y armar un plan a medida.

¿Cómo llegar a Isla Caribetá?

Para llegar a la isla se deben seguir los siguientes pasos: