Llegan las vacaciones y, para muchos, el presupuesto no alcanza para viajar al exterior o elegir destinos costosos. Sin embargo, a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires existe un verdadero paraíso para quienes buscan playa, naturaleza y actividades al aire libre sin gastar una fortuna.
Se trata de Isla Caribetá, un rincón de Tigre que combina pileta, playa, buffet y propuestas recreativas como pesca y kayak. Todo esto por un pase diario de $ 30.000, ideal para desconectar del ruido urbano y disfrutar de un día completo rodeado de verde y agua.
Ideal para pasar el día: dónde queda Isla Caribetá
Isla Caribetá está ubicada en el corazón del Delta del Tigre, a solo una hora de CABA. El predio está diseñado para pasar la jornada completa sin preocupaciones, con espacios cuidados y un ambiente familiar. Es una opción perfecta para quienes buscan una escapada distinta, sin el caos de los destinos masivos y con la tranquilidad de la naturaleza.
¿Qué hacer en la isla?
Por el pase diario, los visitantes acceden a:
- Dos piletas: una al aire libre con reposeras y otra cubierta.
- Hidromasaje y áreas de relax.
- Playita propia con salida al Delta.
- Hamacas paraguayas para descansar.
- Cancha de vóley, tejo, metegol y pool.
- Kayaks (con costo adicional).
Además, el lugar cuenta con un buffet con precios accesibles, aunque está permitido llevar heladerita con comida y bebidas, lo que ayuda a reducir gastos y armar un plan a medida.
¿Cómo llegar a Isla Caribetá?
Para llegar a la isla se deben seguir los siguientes pasos:
- Salir desde CABA hacia Tigre en tren Mitre (ramal Retiro–Tigre), colectivo o auto.
- Llegar a la Estación Fluvial de Tigre, a metros de la estación de tren.
- Comprar el pasaje para la lancha colectivo con destino a Isla Caribetá.
- Pagar el viaje con SUBE en la boletería o al subir a la lancha.
- Tomar la lancha que sale alrededor de las 10 de la mañana.
- Navegar unos 30 minutos por el Delta del Tigre.
- Bajar en el muelle de Isla Caribetá y comenzar el día en el predio.