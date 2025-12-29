Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán 72 horas seguidas: a qué zonas afecta. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de una fuerte tormenta en la previa de las fiestas. Las lluvias llegarán con fuerza por 48 horas seguidas con 29 milímetros acumulados de agua y ráfagas de viento que alcanzarán los 36 kilómetros por hora.

Cuándo llega la tormenta y en qué provincias

El SMN informó que durante el mediodía del miércoles 31 de diciembre se formará una densa tormenta que golpeará la provincia de Misiones. Se espera un acumulado de 29 milímetros de agua con temperaturas oscilantes entre los 28° y los 23° con vientos suroeste de hasta 25 kilómetros por hora.

El mal clima se prolongará hasta el jueves 1 de enero con caída de 2,5 milímetros de agua y ráfagas aún más fuertes de hasta 36 kilómetros por hora. Conforme pasen las horas el pronóstico mejorará ara dar paso a un cielo nublado con sensación térmica de 25° en la noche.

Cómo estará el clima en Buenos Aires en Año Nuevo

El Servicio Meteorológico informó que durante el miércoles 31 de diciembre Buenos Aires experimentará una intensa ola de calor de hasta 38°. El pronóstico del tiempo señala que la mínima será de 28° durante la mañana y la sensación térmica máxima se experimentará durante la tarde.

Pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires para los siguientes días: