Con la llegada de las altas temperaturas, abrió un parque acuático gratuito a pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, una opción ideal para refrescarse sin gastar de más durante el verano. Se trata del Parque Acuático de Villa Albertina, en Lomas de Zamora, que ya inauguró oficialmente su temporada.

El predio cuenta con piletas para todas las edades, juegos de agua y un entorno pensado para disfrutar en familia. La entrada es gratuita, pero requiere reserva previa online.

¿Dónde queda el parque acuático gratuito cerca de Capital Federal?

El parque acuático está ubicado en Homero 2601, Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora, a unos 30 minutos de Capital Federal, dependiendo el punto de partida.

Se trata de un espacio recreativo municipal al aire libre, de fácil acceso para vecinos de la zona sur del conurbano y también para quienes viajan desde la Ciudad.

¿Qué días y horarios abre el Parque Acuático de Villa Albertina?

El complejo abre sus puertas de miércoles a domingos y feriados, en el horario de 10 a 18 horas. Durante toda la jornada, el predio cuenta con personal y espacios acondicionados para garantizar una experiencia segura y ordenada para los visitantes.

¿Qué atracciones tiene el parque acuático de Lomas de Zamora?

El parque cuenta con tres piletas, una de ellas especialmente diseñada para el juego y la recreación. Entre sus principales atracciones se destacan:

Seis toboganes acuáticos

Una torre de aproximadamente 6 metros de altura

Aspersores lúdicos con formas de palmeras y hongos

Sectores aptos para niñas, niños y adultos

Además, en la plaza frontal del predio hay juegos infantiles e inclusivos, equipamiento de salud, pérgolas, bancos para descanso y un canil cercado para quienes asistan con mascotas.

¿Cómo conseguir entradas gratis para el parque acuático?

Para ingresar al parque acuático gratuito de Lomas de Zamora es obligatorio realizar una reserva previa online a través del sistema habilitado por el Municipio.

El trámite debe realizarse teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

Cada persona puede hacer una sola reserva por semana

La reserva debe ser realizada por un mayor de 18 años

Es necesario cargar los datos correctamente

La entrada queda confirmada solo una vez recibida la validación del sistema

Sin reserva confirmada, no se podrá ingresar al predio el día elegido.

¿Quiénes pueden ingresar al parque acuático?

El parque está abierto a toda la comunidad, con prioridad para los vecinos del distrito. La modalidad de cupos busca garantizar el acceso equitativo y evitar la saturación del predio durante los días de mayor demanda.

Desde el Municipio recomiendan realizar la reserva con anticipación, especialmente los fines de semana y feriados.