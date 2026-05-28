Las vacaciones escolares de mitad de año serán más cortas: preescolar, primaria y secundaria cerrarán sus puertas estos días. (Fuente: IA)

El Gobierno nacional ha anunciado una modificación en los tiempos del receso académico para 2026, que influirá significativamente en millones de estudiantes del ámbito oficial.

A pesar de que Colombia no cuenta con un calendario unificado y cada entidad territorial certificada determina fechas particulares, todas deberán adaptarse a las directrices generales establecidas por el Ministerio. En total, el calendario escolar 2026 se extenderá desde finales de enero hasta finales de noviembre y contará con cinco periodos de descanso a lo largo del año.

La disposición, establecida por el Ministerio de Educación Nacional, indica que las vacaciones de mitad de año serán más breves y no superarán las tres semanas, con el propósito de reorganizar la distribución del año lectivo y fortalecer la continuidad de las clases.

Calendario escolar 2026: ¿cuándo acaban las clases?

De acuerdo con las directrices oficiales, el año escolar -ya iniciado- para los colegios públicos concluirá el 29 de noviembre. Este periodo abarca las 40 semanas obligatorias de trabajo académico con los estudiantes, tal como lo estipula la normativa vigente.

Asimismo, los docentes y directivos deberán cumplir con semanas adicionales orientadas a la planeación institucional, evaluaciones, capacitación y organización pedagógica, las cuales se distribuyen a lo largo del año y no siempre coinciden con la presencia de los estudiantes en el aula.

Gobierno modifica receso académico para 2026: cambios en vacaciones y calendario escolar (foto: archivo).

Vacaciones de mitad de año: por qué serán más cortas

Los estudiantes mantengan una secuencia más estable de clases, es el objetivo del Gobierno, quien propone disminuir las interrupciones prolongadas. Esta medida facilitaría un uso más eficiente del tiempo escolar y una distribución más armónica de los contenidos educativos.

La decisión del Ministerio de Educación de reducir el receso de mitad de año obedece a la intención de mejorar la continuidad del proceso formativo. Según la justificación oficial, los descansos excesivamente largos ocasionan rupturas en el ritmo académico, afectando especialmente a los niveles de básica primaria y secundaria.

Vacaciones de mitad de año: cuántos días serán y fechas

Las vacaciones de mitad de año para los colegios públicos se llevarán a cabo del 22 de junio al 6 de julio, abarcando un total de 15 días calendario, aproximadamente poco más de dos semanas.

En años previos, este receso solía extenderse por casi todo el mes de julio. Con la implementación del nuevo esquema, el retorno a clases se producirá de manera más anticipada, lo que requiere que muchas familias reconsideren sus planes de viaje, cursos vacacionales y actividades recreativas.

Calendario escolar 2026: los 5 periodos de descanso oficiales del año

El calendario escolar se organizará en cinco períodos de receso, a pesar de la disminución en la duración de las vacaciones de mitad de año y estará dispuesto de la siguiente manera:

Receso previo al inicio de clases, en enero.

Semana Santa, entre finales de marzo y comienzos de abril.

Vacaciones de fin de año, desde finales de noviembre hasta enero de 2027.

Semana de receso escolar, en octubre.

Vacaciones de mitad de año, entre junio y julio.

Las fechas precisas podrán ser ajustadas por cada secretaría de Educación, siempre en conformidad con los rangos generales estipulados por el Gobierno.

La modificación se aplica únicamente a los colegios públicos de Colombia. Las instituciones de carácter privado tienen la facultad de establecer su propio calendario académico, aunque, con frecuencia, tienden a sincronizarse con las fechas oficiales para facilitar la coordinación de las familias.