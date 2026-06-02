El calendario oficial establece las fechas del descanso académico y las principales actividades que deberán completar las instituciones educativas antes del receso.

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El Ministerio de Educación Nacional confirmó las fechas del receso escolar de mitad de año para los establecimientos educativos que operan bajo el calendario A. De acuerdo con la programación oficial, las vacaciones comenzarán el 22 de junio de 2026 y se extenderán hasta el 6 de julio en gran parte del país.

La medida establece una pausa académica de dos semanas para millones de estudiantes, docentes y directivos, en cumplimiento del calendario escolar definido para el año lectivo 2026. No obstante, algunas entidades territoriales podrán presentar ajustes específicos de acuerdo con sus cronogramas regionales.

El periodo de descanso obliga a las instituciones educativas a reorganizar actividades administrativas, entrega de informes académicos, reuniones docentes y procesos de planeación para el segundo semestre del año. Según las disposiciones del sector educativo, el objetivo es garantizar el cumplimiento de las semanas lectivas establecidas y mantener la continuidad de las actividades escolares tras el receso.

Fin de clases 2026: ¿por qué hay una pausa en el calendario escolar?

El receso de mitad de año forma parte de la programación oficial del calendario escolar colombiano y responde a varios objetivos definidos por las autoridades educativas para garantizar el correcto desarrollo del año lectivo:

Permitir que estudiantes, docentes y directivos cuenten con un periodo de descanso antes del inicio del segundo semestre académico

Brindar tiempo para la planeación pedagógica y la organización de actividades que se desarrollarán durante la segunda mitad del año.

Garantizar el cumplimiento de las semanas lectivas obligatorias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Las entidades territoriales pueden efectuar modificaciones menores en sus cronogramas, siempre que respeten las disposiciones nacionales y mantengan el cumplimiento de las actividades académicas previstas para 2026.

El calendario oficial establece las fechas del descanso académico y las principales actividades que deberán completar las instituciones educativas antes del receso. Shutterstock + Canva

Este día empiezan las vacaciones de mitad de año

Las vacaciones iniciarán desde el lunes 22 de junio, para la mayoría de los colegios que operan bajo el calendario A. De esta manera, millones de estudiantes en todo el país podrán disfrutar de una pausa académica antes de retomar las actividades correspondientes al segundo semestre.

Calendario escolar 2026 para los colegios del calendario A

El Ministerio de Educación detalló el siguiente cronograma oficial para los colegios del calendario A en Colombia.

Inicio del año escolar: 26 de enero de 2026.

Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

Semana de receso escolar: del 5 al 12 de octubre de 2026.

Fin de clases: finales de noviembre de 2026.

Vacaciones de fin de año: desde el 30 de noviembre de 2026 hasta enero de 2027.

Si bien el Ministerio de Educación establece lineamientos generales para la organización del calendario académico, las secretarías de educación certificadas tienen la facultad de realizar ajustes regionales, siempre que se respete el cumplimiento de las 40 semanas de trabajo académico exigidas para el año lectivo.

¿Los colegios privados también tendrán vacaciones de mitad de año en junio y julio?

Aunque la mayoría de los colegios privados que operan bajo el calendario A adoptarán las fechas de vacaciones de mitad de año establecidas por las autoridades educativas, algunas instituciones podrán realizar ajustes menores en sus cronogramas internos. Durante esos días podrían desarrollarse actividades administrativas, reuniones institucionales, jornadas de capacitación docente o procesos de planeación para el segundo semestre.

En el caso de los colegios que funcionan bajo el calendario B, las fechas de vacaciones y recesos son diferentes, ya que estas instituciones se rigen por una programación académica independiente. Por esta razón, sus periodos de descanso no necesariamente coinciden con los establecidos para los establecimientos que operan bajo el calendario A.

¿Qué deben tener en cuenta padres y estudiantes ante el cierre de escuelas?

Las autoridades educativas recomiendan a las familias y estudiantes organizar con anticipación algunos aspectos importantes antes del inicio del receso escolar de mitad de año. Esto permitirá cerrar adecuadamente las actividades del primer semestre y evitar contratiempos durante las vacaciones: