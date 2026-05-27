Familias en distintas regiones comenzaron a reorganizar horarios, viajes y actividades tras conocerse las fechas oficiales del receso estudiantil.

Suspenden todas las clases durante 4 días en Colombia | Los alumnos de estas ciudades tendrán un fin de semana largo

El Ministerio de Educación y varias secretarías del país ya dejaron listas las fechas del receso escolar de mitad de año para 2026. La decisión impactará a millones de estudiantes de colegios públicos bajo calendario A, quienes dejarán de asistir a clases desde el 22 de junio y retomarán actividades académicas hasta los primeros días de julio.

La medida permitirá un descanso de aproximadamente 16 días consecutivos para los alumnos, convirtiéndose en uno de los periodos más extensos del calendario académico colombiano. En ciudades como Bogotá, el cronograma oficial ya confirmó que el regreso a clases será el 6 de julio de 2026.

¿Por qué no habrá clases durante 16 días en Colombia?

El receso corresponde a las vacaciones de mitad de año establecidas dentro del calendario académico oficial. Este descanso está contemplado por el sistema educativo colombiano y hace parte de las semanas reglamentarias de pausa estudiantil.

Durante ese tiempo, los colegios suspenden las actividades académicas para estudiantes, mientras los docentes pueden participar en jornadas institucionales, capacitaciones internas y procesos de planeación pedagógica.

La mayoría de instituciones públicas bajo calendario A aplicarán el descanso entre el 22 de junio y el 6 de julio, aunque algunas regiones podrían realizar ajustes mínimos según sus cronogramas locales.

Confirmado por Educación: no habrá clases durante 16 días en todo el país y los padres no saben qué hacer. ChatGPT - creada con IA

¿Cuándo empiezan las vacaciones de mitad de año 2026 en colegios públicos?

Las vacaciones iniciarán oficialmente desde el 22 de junio de 2026 en gran parte del territorio nacional. El regreso a clases quedó previsto para el 6 de julio en numerosos colegios oficiales.

Este periodo es uno de los más esperados por estudiantes y familias porque marca el cierre del primer semestre académico y permite una pausa antes del segundo tramo del año escolar.

Además, muchas familias aprovechan esos días para viajar, visitar familiares o simplemente descansar en casa.

¿Por qué “los padres no saben qué hacer” con el receso escolar?

Aunque para los estudiantes las vacaciones representan descanso y tiempo libre, para miles de padres de familia el anuncio implica reorganizar completamente sus rutinas laborales y familiares.

Muchos hogares en Colombia deben buscar alternativas de cuidado para niños y adolescentes mientras continúan las jornadas laborales normales. Otros aprovechan para coordinar vacaciones laborales, viajes o actividades recreativas, especialmente en ciudades grandes donde los tiempos de desplazamiento y trabajo complican la logística diaria.

Por eso, cada vez que se confirma un receso largo dentro del calendario escolar, aumenta la preocupación entre familias que deben reorganizar horarios, presupuestos y responsabilidades durante más de dos semanas sin clases.

¿Qué ciudades ya confirmaron las fechas oficiales del receso escolar?

Bogotá fue una de las primeras ciudades en publicar oficialmente el calendario académico 2026 para colegios distritales. Allí se confirmó que el descanso estudiantil irá desde el 22 de junio hasta el 6 de julio.

Otras entidades territoriales certificadas también comenzaron a divulgar sus cronogramas, siguiendo los lineamientos generales entregados por el Ministerio de Educación Nacional.

Sin embargo, las autoridades aclararon que algunas regiones podrían modificar ligeramente las fechas, siempre y cuando se respeten las 40 semanas obligatorias de clases.

¿Qué otros descansos tendrán los estudiantes durante 2026?

Además de las vacaciones de mitad de año, el calendario escolar contempla otros recesos importantes para estudiantes de colegios públicos: