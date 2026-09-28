La Patagonia es uno de los destinos más buscados por quienes quieren combinar naturaleza, turismo y una experiencia diferente. Con la llegada de la primavera, sus paisajes soñados adquieren nuevos colores y se convierten en el escenario ideal para correr algunos de sus principales atractivos.

En Santa Cruz, El Calafate se destaca como una de las ciudades más elegidas por los turistas y como uno de los principales puntos de acceso al Glaciar Perito Moreno.

En este destino, una hostería de la ciudad busca voluntarios que colaboren con tareas de limpieza y organización a cambio de alojamiento, tres comidas diarias y otros beneficios durante su estadía .

La propuesta se encuentra publicada en la plataforma Worldpackers y contempla una carga de trabajo de 32 horas semanales, con turnos exclusivamente por la mañana, organizados de acuerdo con la ocupación del establecimiento.

Aunque no se requiere experiencia previa, sí se busca que los postulantes sean responsables, puntuales y tengan predisposición para trabajar en equipo.

Qué ofrece la hostería de El Calafate a cambio del voluntariado

El programa incluye distintos beneficios para quienes se incorporen al equipo. Según la publicación, los voluntarios reciben alojamiento y comida durante su estadía, además de acceso a determinados servicios del establecimiento como lavandería sin costo, internet de alta velocidad y bicicletas.

Entre las condiciones y prestaciones ofrecidas se encuentran:

Alojamiento gratuito: una cama en una habitación compartida para el equipo. La descripción del programa también menciona una habitación privada con baño para voluntarios, por lo que conviene confirmar esta condición antes de postularse.

Tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena incluidos todos los días.

Un día libre por semana: para descansar o recorrer los atractivos de la zona.

Descuentos en excursiones: beneficios para contratar tours y actividades en El Calafate.

Lavandería sin costo: acceso a un espacio para lavar la ropa.

Bicicletas disponibles: para utilizar durante la estadía.

Internet de alta velocidad: una alternativa para quienes necesiten conectarse o trabajar de manera remota.

La hostería cuenta con 14 habitaciones, piscina climatizada y un entorno natural. Además, informa que aplica medidas vinculadas con el cuidado ambiental, como el uso de colectores solares para calentar el agua, el ahorro de agua, la separación de residuos y los dispensadores recargables de amenities.

Qué ofrece la hostería de El Calafate a cambio del voluntariado. Unsplash.

Cuáles son las tareas y los requisitos para postularse

Las personas seleccionadas deberán colaborar con el mantenimiento cotidiano de la hostería. Las actividades incluyen hacer las camas, limpiar baños, ordenar habitaciones, reponer ropa blanca y artículos de higiene, barrer o aspirar pasillos y mantener limpios los espacios de uso común.

Las tareas se realizan principalmente durante la mañana y las indicaciones son brindadas por el equipo del establecimiento. La organización aclara que busca voluntarios dispuestos a respetar los procedimientos de trabajo y las normas de convivencia.

Para participar, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un nivel intermedio de español o inglés.

Postularse de manera individual , ya que no se aceptan parejas ni grupos de dos personas.

Contar con responsabilidad, puntualidad y buena predisposición.

Respetar las reglas internas y las indicaciones de los coordinadores.

Los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de corresponder, corren por cuenta del voluntario. Para confirmar la estadía, se solicita completar la reserva mediante Worldpackers y enviar una foto del pasaje comprado.

Cuáles son las tareas y los requisitos para postularse. Unsplash.

Cómo postularse para vivir en El Calafate

Las personas interesadas pueden consultar los detalles de la propuesta y enviar su postulación a través de Worldpackers. En la plataforma también se encuentran las reseñas de otros viajeros que participaron de la experiencia.

La disponibilidad, las fechas de ingreso, la duración mínima de la estadía y las condiciones definitivas del alojamiento deben confirmarse directamente con la hostería antes de organizar el viaje.