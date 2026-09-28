La moneda mexicana está en la mira, esta semana podría alcanzar los MXN $18 por dólar.

En esta noticia Peso mexicano tomará alivio

El peso mexicano cae a mínimo de cinco meses frente al dólar ante un incremento en la aversión al riesgo ante el resurgimiento de las tensiones entre EE.UU. e Irán.

La mañana del 28 de septiembre, el tipo de cambio cotizaba en MXN $17.8166 por dólar; esto es una depreciación de 0.76%, de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante la jornada nocturna, la divisa local registró un mínimo de 17.8639, niveles no vistos desde abril pasado, y un máximo de 17.6844 por billete verde.

El retroceso del peso mexicano ocurre a la par de un fortalecimiento generalizado del dólar en 0.22% para ubicarse en los 101.19 puntos, de acuerdo con el índice ponderado.

“El dólar se mantiene firme ante las preocupaciones de los inversionistas sobre disrupciones en las cadenas de suministro energéticas”, mencionaron analistas de Monex en una nota.

Los mercados mantienen la cautela luego de que el presidente Donald Trump rechazó la propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, el objetivo es poner fin a la guerra. Con ello, se redujo la probabilidad de un nuevo acuerdo en el corto plazo.

“No ha desaparecido la posibilidad de un acuerdo, pues se espera que en la semana continúen conversaciones entre líderes de ambos países, por lo que el mercado se mantendrá atento”, escribió Gabriela Siller, economista en Jefe en Banco Base.

Pero la reacción no se esperó en el mercado. Los precios del petróleo se presionaron al alza. El Brent cotiza en los u$s99.23 por barril, aunque en la jornada nocturna superó los u$s101.24 por unidad; en tanto que el WTI se ubica en los u$s94.34 por barril, de acuerdo con cifras de Bloomberg.

Peso mexicano tomará alivio

Luego de que la FED mostró un tono más restrictivo sobre el rumbo de la política monetaria, analistas de Banorte mantienen la expectativa de que en las próximas semanas, la presión que registra el peso mexicano se aliviará paulatinamente.

“Consideramos que el descuento total para el FED hacia el siguiente año luce elevado (+95pb), cuya compresión en las siguientes semanas aliviaría presiones en divisas permitiendo al MXN conservar su buen desempeño relativo”, mencionaron en un análisis.

Aunque el área de análisis sostiene su proyección de cierre del tipo de cambio en los MXN$17.30 por dólar, proyecta que esta semana podría alcanzar los MXN$18 por billete verde con un máximo de MXN$17.25 por unidad.

Esta semana el mercado permanecerá atento al informe de inflación PCE a mitad de semana, donde se espera brinde información sobre la tendencia de los precios al consumidor detonados por el conflicto entre Washington y Teherán, de acuerdo con analistas de Monex.