Puerto Madryn es uno de los destinos más atractivos de la Patagonia argentina para quienes buscan combinar naturaleza, fauna y actividades al aire libre. Además, septiembre a noviembre es una de las mejores épocas para el avistaje de ballenas, por la mayor presencia y actividad de ejemplares en la zona.

Una propuesta de voluntariado ofrece la posibilidad de alojarse en un hostel de la ciudad a cambio de colaborar algunas horas por día en tareas vinculadas principalmente con la creación de contenido.

La propuesta está publicada en Worldpackers y está dirigida a personas creativas, amigables y con interés en la fotografía, los videos y las redes sociales. El intercambio contempla 4 horas de ayuda por día, seis días a la semana, lo que representa 24 horas semanales de colaboración, a cambio de alojamiento y otros beneficios durante la estadía.

Qué tareas debe realizar el voluntario

El puesto combina diferentes actividades relacionadas con la comunicación y la generación de contenido. Entre las tareas indicadas se encuentran:

Escritura de contenido: escribir, editar y publicar contenidos inspiradores.

Redes sociales: mantener y actualizar las redes sociales.

Fotografía: tomar, editar y entregar fotografías.

Producción de videos: crear, editar y publicar videos digitales.

La propuesta busca que el voluntario pueda aprovechar tanto las instalaciones del alojamiento como los atractivos de Puerto Madryn para generar material. Según la publicación, la ciudad ofrece naturaleza y fauna para fotografiar y también se brindan descuentos en restaurantes, tours y excursiones.

El intercambio establece 4 horas de colaboración por día y un día libre por semana. Los turnos son rotativos y pueden variar de acuerdo con las actividades o los requerimientos del alojamiento.

Uno de los objetivos planteados es que durante la estadía el voluntario genere al menos 50 fotografías y 4 videos de alta calidad.

La organización señala que busca brindar cierta libertad para que el voluntario pueda recorrer la ciudad y encontrar inspiración para producir el contenido.

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Puerto Madryn. Turismo Puerto Madryn.

Qué incluye el voluntariado

A cambio de la colaboración, la propuesta contempla una serie de beneficios para quienes sean seleccionados:

Una cama en una habitación compartida con otros viajeros.

Desayuno gratuito todos los días durante la estadía.

Un día libre por semana.

Descuentos en restaurantes cercanos.

Descuentos en tours y excursiones.

Descuentos para alojarse en otros hostels.

Uso gratuito de la lavandería.

Bicicletas disponibles para los voluntarios.

Traslado desde el punto de llegada hasta el alojamiento.

Acceso a una cocina equipada.

Internet de alta velocidad.

Certificado de culminación de la experiencia.

Además de las tareas asignadas, la propuesta está pensada para que los voluntarios puedan conocer Puerto Madryn y aprovechar los atractivos naturales de la zona. La propia publicación destaca la posibilidad de fotografiar la naturaleza y la fauna de la Patagonia y acceder a descuentos para realizar diferentes actividades y excursiones.

El intercambio también contempla la posibilidad de que, si la experiencia funciona bien para ambas partes, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración o una renovación del puesto.

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Puerto Madryn. Turismo Puerto Madryn.

Cuáles son los requisitos para participar

La propuesta establece algunos requisitos para quienes quieran postularse:

Tener entre 18 y 40 años .

Hablar español fluido .

Tener un nivel de inglés intermedio .

Se aceptan voluntarios que viajen solos, parejas y dúos de voluntarios.

La organización aclara que el intercambio puede ser para una o dos personas, según lo que considere apropiado para cada caso.

El alojamiento y los beneficios detallados forman parte del intercambio, pero no significa que todos los gastos del viaje sean gratuitos.

La propuesta aclara expresamente que quedan fuera del intercambio:

Vuelos.

Seguro de viaje.

Transporte interno.

Visa, en caso de corresponder.

Además, si una persona viaja acompañada y el alojamiento acepta únicamente a uno de los integrantes como voluntario, el acompañante deberá afrontar por su cuenta su estadía, aunque podría acceder a una tarifa especial.

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Puerto Madryn. Turismo Puerto Madryn.

También hay reglas para los voluntarios

La propuesta establece que no están permitidas las visitas ocasionales en ninguno de los alojamientos.

Los horarios de colaboración son rotativos y se organizan de acuerdo con las actividades y necesidades del lugar. Por eso, quienes estén interesados deben tener en cuenta que no se trata únicamente de una oportunidad de alojamiento, sino de un intercambio en el que deberán cumplir con las tareas acordadas.

La experiencia publicada en Worldpackers cuenta con una valoración de 5,0 sobre 5 basada en 13 reseñas al momento de la consulta.

En definitiva, la propuesta apunta a personas interesadas en conocer Puerto Madryn y la Patagonia mientras colaboran en la generación de contenido para un alojamiento. El intercambio ofrece alojamiento compartido, desayuno y distintos beneficios, mientras que el voluntario debe aportar 24 horas semanales de trabajo y hacerse cargo de los gastos que no están incluidos en la propuesta.