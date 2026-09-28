El Gobierno nacional aprobó este lunes un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que habilitó una línea de crédito de hasta u$s 600 millones para el “Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal”.

La medida se oficializó a través del Decreto 1115/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La decisión también dejó asentada un préstamo inicial por hasta u$s 100 millones para avanzar con cambios destinados a optimizar la gestión de los ingresos públicos.

Según indicó la norma, el objetivo central es “mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia de la gestión de ingresos públicos”. Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será el organismo técnico del programa.

Nuevo crédito del BID: qué cambios busca financiar en ARCA

El instrumento central de la operación es la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N° AR-O0035, que el BID se comprometió a poner a disposición por un plazo de diez años, contados desde la entrada en vigencia del acuerdo.

En paralelo, el decreto también aprobó el Contrato de Préstamo BID N° 6139/OC-AR por hasta u$s 100 millones, destinado específicamente a financiar el programa.

De esta manera, la operación distingue entre una línea de crédito condicional por hasta u$s 600 millones y el préstamo inicial de hasta u$s 100 millones que se encuadra dentro de ese mecanismo de financiamiento".

La ejecución del programa y la utilización de los recursos d.el financiamiento dependerá del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo

Los objetivos específicos del programa es “ mejorar la gobernanza y capacidad institucional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fortalecer la administración de ingresos tributarios ”.

Para eso, la iniciativa estará organizada alrededor de cuatro componentes vinculados a la gobernanza y capacidad institucional, gestión integral de riesgos, transformación de la experiencia del contribuyente y modernización digital.

La ejecución del programa y la utilización de los recursos del financiamiento dependerá del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, mientras que ARCA participará como organismo técnico sustantivo y actuará en coordinación con esa dependencia.

Antes de convalidar la operación, el análisis de viabilidad contó con el respaldo tanto del Banco Central (BCRA) como de la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía.

Por un lado, el BCRA determinó que el volumen de los fondos generará un “impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” y concluyó que tendrá un efecto “acotado y consistente” con las operaciones externas .

Por el otro, el área de Crédito Público descartó objeciones al remarcar que, según las proyecciones y supuestos vigentes, el costo financiero del préstamo “es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.

ARCA (imagen ilustrativa El Cronista)

Condiciones a cumplir para modificar el acuerdo con el BID

El decreto facultó al ministro de Economía, o a los funcionarios que este designe, para acordar modificaciones vinculadas con la ejecución del Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal.

No obstante, puso como límite estricto que dichos cambios no alteren sustancialmente “el objeto o el destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado”.

Asimismo, la normativa ratificó que las características financieras, los plazos de amortización, tasas de interés y condiciones generales estipuladas -tanto para la línea condicional como para el préstamo inicial- se ajustan a los estándares habituales de este tipo de contratos multilaterales y “resultan adecuados” para cumplir con los “propósitos y objetivos” previstos.