Cinta adhesiva en las ruedas de la valija: por qué cada vez más viajeros los hacen y para qué sirve.

Poner cinta adhesiva en las ruedas de la maleta se convirtió en un pequeño truco que ganó popularidad entre los viajeros, principalmente a través de TikTok e Instagram. La práctica llamó la atención por ser sencilla y no requerir ningún accesorio especial.

Quienes la recomiendan aseguran que colocar cinta sobre las ruedas antes de viajar puede tener distintas utilidades. Aunque se trata de un método casero , sus principales objetivos están relacionados con el ruido, la protección y la higiene.

La idea consiste en cubrir las ruedas con cinta adhesiva para crear una capa que las proteja durante el traslado. De esta manera, los viajeros buscan reducir algunos de los inconvenientes que pueden aparecer cuando la maleta se utiliza durante un viaje.

¿Por qué ponen cinta adhesiva en las ruedas?

Uno de los motivos más mencionados es reducir el ruido. Las ruedas de las maletas pueden generar sonido al desplazarse sobre determinadas superficies, especialmente en pisos duros. La cinta adhesiva funciona como una capa adicional que puede ayudar a disminuir ese ruido durante el traslado.

Otro de los objetivos es proteger las ruedas y evitar su desgaste. Al cubrirlas, la cinta puede actuar como una barrera frente al contacto directo con algunas superficies, algo que los viajeros consideran útil para conservarlas en mejores condiciones durante el viaje.

Uno de los objetivos de este tip de viaje es proteger las ruedas y evitar su desgaste. Prostock-Studio

También ayuda a mantener la higiene

La higiene es el tercer motivo por el que esta práctica se popularizó en redes sociales. Las ruedas están en contacto constante con el suelo y pueden acumular suciedad durante los desplazamientos. Cubrirlas con cinta permite crear una barrera que puede ayudar a reducir el contacto directo con esa suciedad.

Por eso, algunos viajeros incorporaron este truco antes de salir de viaje y retiran la cinta al llegar a destino. No se trata de un método obligatorio ni de una recomendación oficial, sino de una práctica difundida principalmente en redes sociales por sus posibles beneficios prácticos.