La señal de tránsito R16, identificada por un círculo azul con borde rojo y un número blanco en el centro, puede generar confusión entre los conductores.

A diferencia de las señales que indican una velocidad máxima, esta establece la velocidad mínima obligatoria para circular por determinado tramo.

Cuando el cartel muestra el número 35, significa que los vehículos no deben circular a menos de 35 kilómetros por hora, salvo situaciones excepcionales.

Qué significa la señal R.16 con el número 35

La R.16 indica el límite de velocidad mínima. Su diseño consiste en un círculo de fondo azul, con una orla roja y el número correspondiente expresado en kilómetros por hora en color blanco.

Por lo tanto, si aparece 35, la indicación es que no se puede circular a una velocidad inferior a 35 km/h en la vía señalizada.

¿Por qué la señal de tránsito tiene fondo azul?

El color permite diferenciar esta señal de la que establece una velocidad máxima . La R.15 que indica el límite máximo utiliza el número de velocidad dentro de la señal correspondiente a la restricción, mientras que la R.16 tiene específicamente fondo azul y orla roja.

De esta manera, el conductor puede identificar que la obligación consiste en mantener una velocidad mínima determinada durante el tramo en el que la señal se encuentra vigente.

Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias ChatGPT

¿Es obligatoria esta señal de tránsito?

La R.16 forma parte de las señales reglamentarias o prescriptivas, que establecen indicaciones de cumplimiento obligatorio para quienes circulan por la vía.

El objetivo de fijar una velocidad mínima es evitar que determinados vehículos circulen excesivamente lento en sectores donde se necesita mantener una determinada fluidez.

Qué pasa si un vehículo circula a menos de 35 km/h

Si la señal establece una velocidad mínima de 35 km/h, circular por debajo de ese valor implica incumplir la prescripción indicada, siempre que no exista una circunstancia que justifique reducir la velocidad.

Por ejemplo, condiciones concretas de la circulación, una emergencia, un desperfecto o una situación de seguridad que obligue a disminuir la marcha.

¿Hasta cuándo rige la obligación de la señal R.16?

La velocidad mínima indicada rige en el tramo de vía que corresponde la señal, hasta que otra señal de tránsito modifique o finalice la prescripción.

Existe, además, una señal de tránsito específica de fin de prescripción -R-32-. Cuando la señal de velocidad mínima aparece atravesada por una franja roja, indica que terminó la obligación de circular como mínimo a la velocidad indicada.