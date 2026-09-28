La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026.

Miles de fieles recorrerán los aproximadamente 60 kilómetros entre Liniers y la Basílica de Luján, en una jornada que requiere preparación física y ciertos cuidados para afrontar el trayecto. La participación es libre y no requiere inscripción previa

Este año, la caminata se realizará bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y contará con puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento a lo largo del recorrido.

¿Cuándo es la Peregrinación a Luján 2026?

La edición 2026 comenzará oficialmente el sábado 3 de octubre a las 10:00 horas, cuando salga la imagen de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers.

Desde allí, los peregrinos recorrerán aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján. La convocatoria es abierta y gratuita, por lo que no es necesario realizar una inscripción previa. La organización recomienda, además, realizar el trayecto acompañado por familiares, amigos o grupos parroquiales.

¿Cómo estará el clima durante la caminata a Luján?

El pronóstico para Luján anticipa temperaturas agradables durante el sábado, aunque con un marcado descenso durante la noche y la madrugada. Para el sábado 3 de octubre se espera una máxima de 20°C y una mínima de 9°C.

Durante la mañana se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que hacia la tarde y la noche las chances bajarían a entre 0% y 10%.

Para el domingo 4, en tanto, se pronostica una mínima de 8°C y una máxima de 19°C, sin lluvias previstas.

Fuente: Basílica Nuestra Señora de Luján

¿Qué llevar para caminar 60 kilómetros hasta Luján?

Desde el Santuario de San Cayetano recomiendan comenzar a preparar el cuerpo con caminatas progresivamente más largas si la persona no está acostumbrada a recorrer grandes distancias. También aconsejan descansar bien la noche anterior y desayunar antes de iniciar el trayecto.

El calzado es otro de los puntos centrales: debe ser cómodo y estar previamente probado, ya que no se recomienda estrenar zapatillas durante la peregrinación. También sugieren llevar medias sin costuras y uno o dos pares de repuesto.

Además, en una mochila liviana conviene llevar:

Documento y teléfono de un contacto de emergencia.

Agua y alimentos livianos como frutas secas, barritas o sándwiches.

Gorra y protector solar.

Impermeable liviano.

Ropa de abrigo para la noche y la madrugada.

Curitas, vaselina o crema para prevenir ampollas.

Medias de repuesto.

Efectivo en billetes chicos.

Celular cargado y, si es posible, un cargador portátil.

Rosario, estampa o una intención escrita.

Por último, Santuario de San Cayetano aconseja hidratarse con frecuencia, comer algo liviano durante el recorrido y mantener un ritmo parejo con descansos cortos.

¿Qué recomiendan para hacer la caminata de Luján de forma segura?

Una de las principales recomendaciones es caminar acompañado y establecer un punto de encuentro con el grupo en caso de que alguien se separe. También es importante atender rápidamente cualquier molestia en los pies para evitar que una ampolla empeore.

Durante el recorrido habrá puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento espiritual, por lo que la organización aconseja utilizarlos ante cualquier necesidad.

También pide caminar por los sectores habilitados y prestar especial atención al tránsito durante la noche. La ropa clara o reflectiva puede ayudar a aumentar la visibilidad.

Además, quienes tomen alguna medicación habitual deberían llevarla consigo e informar a sus acompañantes. En caso de tener una condición de salud, el Santuario recomienda consultar previamente con un médico.