Un vino argentino acaba de alcanzar uno de los reconocimientos más importantes de la industria vitivinícola internacional. Se trata del Huentala Calizo Albar Block 06 2023, un Malbec producido en Mendoza que fue distinguido como IWC Champion Red Wine 2026 por el International Wine Challenge (IWC), un prestigioso certamen que reúne etiquetas de distintas regiones del mundo. Con este reconocimiento, se consagró como el Mejor Vino Tinto del Mundo 2026.

El premio se anunció el 8 de septiembre durante una ceremonia realizada en Londres, donde el vino mendocino obtuvo el máximo galardón de la categoría de tintos. Los ejemplares que participan del concurso son evaluados mediante catas a ciegas por especialistas internacionales.

La distinción representa un hito para el Malbec argentino, especialmente porque Francia había obtenido este título en las ediciones de 2023, 2024 y 2025. En esta oportunidad, una etiqueta nacional logró ocupar el primer lugar y poner nuevamente a Mendoza en el centro de la escena vitivinícola mundial.

El Malbec argentino que conquistó al jurado internacional

El Huentala Calizo Albar Block 06 2023 es elaborado por Huentala Wines en La Isabel Estate, una finca ubicada en Gualtallary, en el Valle de Uco, a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar.

Las características de esta zona mendocina son parte fundamental de la identidad del vino. La altitud, la amplitud térmica, el agua de deshielo y los suelos con presencia de material calcáreo ofrecen condiciones particulares para el cultivo de la vid.

Para desarrollar esta etiqueta, la bodega trabaja con microvinificaciones por parcelas, un método que permite identificar y expresar las características específicas de cada sector del viñedo. El Block 06 corresponde a una de esas unidades y es el lugar de origen del Malbec premiado.

Según la evaluación del certamen, el vino se destacó por sus aromas de grosella negra, tomillo y notas terrosas. En boca, el jurado resaltó sus sabores de ciruela y especias, junto con una marcada frescura.

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Los otros premios que recibió el vino de Mendoza

La consagración como mejor tinto del certamen llegó después de una destacada participación en distintas instancias de la competencia. El Huentala Calizo Albar Block 06 2023 obtuvo 97 puntos y una Medalla de Oro, además de tres trofeos: Mendoza Malbec Trophy, Argentinian Malbec Trophy y Argentinian Red Trophy.

Estos resultados anticiparon el desempeño de la etiqueta, que finalmente alcanzó el título de IWC Champion Red Wine 2026.

El reconocimiento también destaca el trabajo realizado en Gualtallary, una zona del Valle de Uco que se caracteriza por sus viñedos de altura y por la búsqueda de vinos que expresen las particularidades de sus suelos.

Gualtallary, el lugar donde nace el Malbec premiado

Gualtallary se encuentra en el departamento de Tupungato, dentro del Valle de Uco, y es una de las zonas vitivinícolas de Mendoza reconocidas por sus condiciones de altura y sus suelos. Allí, las diferencias de temperatura entre el día y la noche y las características del terreno influyen en el desarrollo de las uvas.

En La Isabel Estate, Huentala Wines lleva adelante un trabajo orientado a identificar las particularidades de cada parcela y trasladarlas a sus vinos. La línea Calizo, de la que forman parte Albar y Carmín, es parte de ese proyecto.

El objetivo es elaborar etiquetas que reflejen las características del lugar de origen, con especial atención a la frescura, la estructura y la expresión mineral asociada al terroir.

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Qué dijeron desde la bodega tras el reconocimiento

Julio Camsen, fundador del Grupo Huentala, destacó la importancia del premio para la proyección internacional de Mendoza.

“Este reconocimiento histórico en Londres confirma nuestra visión de posicionar a Gualtallary y a Mendoza en lo más alto de la vitivinicultura mundial. Haber logrado el premio al Campeón Global con Huentala Calizo Albar demuestra que la fuerza de un terroir único como La Isabel Estate no tiene límites”, señaló.

Por su parte, José Pepe Morales, enólogo de Huentala Wines, hizo hincapié en el trabajo técnico detrás de la etiqueta y en la importancia de interpretar las características del suelo.

El enólogo sostuvo que el premio representa el resultado de un proceso de microvinificación minucioso, orientado a expresar la identidad de Gualtallary y a conseguir un vino con frescura, tensión y elegancia.

El reconocimiento que pone a Mendoza en el mapa mundial del vino

Además de su impacto para la bodega, el premio contribuye a dar visibilidad a Mendoza como productora de vinos reconocidos internacionalmente y como destino turístico vinculado a la vitivinicultura.

La provincia combina viñedos, bodegas, gastronomía regional y paisajes de montaña en una oferta que atrae tanto a visitantes argentinos como extranjeros. En ese contexto, las distinciones internacionales pueden despertar el interés por conocer los lugares donde se producen las etiquetas premiadas.

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), celebró el reconocimiento y destacó su importancia para la promoción de la provincia.

La funcionaria señaló que la distinción permite mostrar al mundo no solo la calidad de los vinos mendocinos, sino también el territorio, la gastronomía y la cultura que forman parte de su identidad.

Vino, hotelería y arte: el universo de Huentala

Huentala Wines forma parte del Grupo Huentala, una empresa familiar de capitales mendocinos con actividades que abarcan la vitivinicultura, la hotelería, la gastronomía y el arte.

Entre sus establecimientos hoteleros se encuentran Huentala Hotel, Sheraton Mendoza Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. El grupo también cuenta con restaurantes, espacios para eventos y una colección de más de 200 obras de arte distribuidas en sus establecimientos, además de esculturas monumentales entre los viñedos.

La distinción obtenida en Londres suma un nuevo capítulo a este proyecto empresarial y refuerza la proyección internacional de sus vinos.

Con el Huentala Calizo Albar Block 06 2023, Mendoza alcanzó el máximo reconocimiento del International Wine Challenge en la categoría de tintos de 2026. Un Malbec nacido en los viñedos de altura de Gualtallary que logró destacarse frente a etiquetas de distintas regiones del mundo y llevó el nombre de la Argentina a lo más alto de la competencia.