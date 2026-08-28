La ciudad más serena del mundo está en Europa.

En un contexto marcado por el estrés, el ruido y el ritmo acelerado de las grandes ciudades, encontrar un lugar donde predominen la tranquilidad y una buena calidad de vida puede convertirse en un factor decisivo a la hora de elegir dónde vivir.

En Europa existen varias ciudades que se destacan por sus niveles de serenidad. Pero una capital en particular quedó en el primer puesto de un ranking internacional que analizó diferentes factores vinculados con el bienestar y la tranquilidad urbana.

Se trata de Reykjavik, la capital de Islandia, que además combina un entorno tranquilo con un mercado laboral que ofrece salarios atractivos. Por eso, puede resultar un destino de interés para los argentinos que evalúan emigrar.

Un estudio realizado por MoneySuperMarket Travel Insurance y destacado por TimeOut analizó 75 ciudades de todo el mundo. Para elaborar el ranking se tuvieron en cuenta variables como contaminación del aire, contaminación lumínica y sonora, congestión del tránsito, cantidad de horas de sol, felicidad y amabilidad de sus habitantes.

Cuál es la ciudad más tranquila del mundo: el ranking completo

El estudio mostró un fuerte predominio europeo. De hecho, las 10 ciudades que encabezan el ranking de destinos más relajantes del mundo pertenecen a Europa:

Reykjavik, Islandia Tallinn, Estonia Bergen, Noruega Viena, Austria Estocolmo, Suecia Vilna, Lituania Liubliana, Eslovenia Múnich, Alemania Zúrich, Suiza Dubrovnik, Croacia

De esta manera, las capitales y ciudades europeas se posicionaron como algunas de las mejores alternativas para quienes priorizan la tranquilidad, el bienestar y una menor intensidad urbana.

Cuánto se gana en Islandia: el salario promedio. Fuente: Shutterstock Palmi Gudmundsson

Cuánto se gana en Islandia: el salario promedio

Además de su nivel de tranquilidad, Islandia también resulta atractiva por sus ingresos laborales. Según los datos mencionados en la nota, el salario promedio anual se ubica entre US$ 60.000 y US$ 73.000, lo que equivale a unos US$ 6.083 mensuales en el extremo superior.

Reykjavik concentra buena parte de las oportunidades laborales del país y ofrece un entorno que combina servicios, naturaleza y una elevada calidad de vida.

Entre los sectores que pueden presentar oportunidades para trabajadores extranjeros se encuentran turismo, tecnología y otros servicios especializados.

Dónde buscar trabajo en Islandia desde Argentina

Los argentinos que quieran explorar oportunidades laborales en Islandia pueden consultar diferentes plataformas internacionales y europeas antes de tomar la decisión de emigrar.

Algunas de las alternativas son:

LinkedIn , para buscar ofertas laborales y contactar empresas.

InfoJobs , con propuestas de empleo en distintos países europeos.

Red EURES , la plataforma oficial de movilidad laboral de la Unión Europea.

SEPE, el servicio público de empleo de España, que también ofrece información laboral.

Sin embargo, conseguir una oferta laboral no implica automáticamente contar con autorización para trabajar en Islandia. Los ciudadanos argentinos deben cumplir con los requisitos migratorios correspondientes.

Dónde buscar trabajo en Islandia desde Argentina.

Qué necesita un argentino para emigrar a Islandia

Los argentinos que no cuentan con ciudadanía de un país del Espacio Económico Europeo (EEE) deben obtener la autorización migratoria correspondiente para residir y trabajar legalmente en Islandia.

En determinados casos, el proceso requiere contar previamente con una oferta de empleo o un contrato laboral con una empresa islandesa.

Quienes busquen establecerse como trabajadores independientes o emprendedores pueden tener que presentar documentación adicional, como información sobre la actividad que desarrollarán y demostrar que cuentan con los recursos necesarios.

Qué documentos pueden pedir para vivir y trabajar en Islandia

Los requisitos varían según el tipo de permiso solicitado, pero entre la documentación que puede ser requerida se encuentran:

Formulario de solicitud correspondiente.

Pasaporte vigente .

Oferta o contrato de trabajo, cuando corresponda.

Documentación que acredite la actividad que se desarrollará.

Certificado de antecedentes penales .

Documentación que demuestre solvencia económica.

Seguro médico, cuando sea exigido para el permiso solicitado.

Por este motivo, antes de viajar es fundamental consultar los requisitos oficiales vigentes según el tipo de residencia que se quiera solicitar.

Qué documentos pueden pedir para vivir y trabajar en Islandia.

Reykjavik: tranquilidad y oportunidades para emigrar

El atractivo de Reykjavik no se limita a su posición como la ciudad más relajada del mundo. Su combinación de naturaleza, seguridad, calidad de vida y oportunidades laborales la convierte en una alternativa interesante para quienes buscan un cambio de residencia.

Para los argentinos que evalúan emigrar, Islandia aparece así como un destino diferente dentro de Europa: una capital tranquila, rodeada de paisajes naturales y con salarios elevados, aunque con requisitos migratorios que deben analizarse antes de planificar la mudanza.