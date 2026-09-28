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Cuidar la salud de las mascotas implica prestar atención no solo a la calidad del alimento balanceado, sino también a la manera en que se lo servimos.

En el caso de los perros y los gatos, garantizar una hidratación adecuada puede ser un desafío para muchos tutores, ya que no todos los animales ingieren espontáneamente la cantidad de agua que necesitan a lo largo del día.

Frente a esta problemática, existe una práctica muy fácil de implementar que puede ayudar a aumentar la ingesta de líquidos: agregar un poco de agua al alimento seco antes de ofrecérselo.

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Por qué agregar agua al alimento seco puede ayudar a los riñones

El alimento balanceado tradicional presenta un porcentaje de humedad muy acotado, cercano al 10%, una cifra muy distante del 70% de agua que los animales obtendrían en una alimentación basada en presas o ingredientes frescos.

Al no compensar esa diferencia bebiendo directamente del bebedero, muchas mascotas atraviesan sus días con un nivel de hidratación inferior al deseable, lo que obliga al organismo a hacer un esfuerzo extra para procesar los nutrientes.

Agregar agua al alimento permite incorporar líquido durante las comidas y favorecer una hidratación adecuada.

El impacto positivo en los riñones y el sistema urinario

Según explicó el veterinario Adrián Conde en sus redes sociales, agregar un poco de agua al alimento seco antes de ofrecérselo a la mascota es una estrategia simple y efectiva para garantizar que incorpore líquido durante las comidas.

Este aporte adicional ayuda a que el sistema renal y urinario trabaje con menor exigencia, facilitando la eliminación de toxinas y disminuyendo el riesgo de desarrollar problemas renales a largo plazo.

Un recurso clave para cachorros, animales viejitos y comedores ansiosos

Esta práctica resulta especialmente útil en etapas puntuales de la vida, como en cachorros que están realizando la transición hacia los alimentos sólidos o en perros y gatos mayores que presentan sensibilidad o dificultades dentales para masticar croquetas duras.

Asimismo, humedecer la comida modifica la consistencia del plato y ayuda a moderar la velocidad de ingesta en animales que comen con ansiedad, evitando que se atraganten o sufran vómitos posteriores.

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Cómo mejora la textura sin alterar los nutrientes

Más allá del beneficio directo en la salud renal, el agua ayuda a suavizar la textura del balanceado y a liberar sus aromas naturales, lo que vuelve la ración mucho más atractiva para animales mañosos o con apetito selectivo.

Sin modificar el valor nutricional del plato, esta pequeña modificación mejora la digestión y transforma la hora de comer en una experiencia más placentera y saludable.