¿Conviene ir de vacaciones a Brasil?: cuánto se gasta en el viaje y cuáles son los destinos más baratos

Brasil es el destino favorito de los argentinos que buscan playas paradisiacas a precios accesibles. Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía, San Pablo son algunas de las ciudades más elegidas por los turistas.

Con la llegada de la primavera, muchos comenzaron a planificar el presupuesto para las vacaciones durante el verano. Enterate de todo lo que tenés que saber si deseás viajar al país limítrofe.

Adiós a Netflix: el truco para tener más de 7000 canales y series gratis

Llegó al país una nueva línea de smart TV: arrancan en $ 61.000 y son especiales para el Mundial







¿Cúanto cuesta ir de vacaciones a Brasil?

En la plataforma de hospedajes AIRBNB se encuentran propuestas para 4 personas en Río de Janeiro, la ciudad más solicitada por los argentinos, desde u$s 318, 30, incluyendo impuestos.

Para aquellos que prefieren hoteles, los precios más accesibles por una semana, para dos adultos y 2 niños, varían entre u$s 308, 04 y u$s 887, 35

El costo medio diario para una familia es de u$s 80, para dos personas desciende a u$s 50, aproximadamente.

El presupuesto para una familia compuesta por dos adultos y dos menores para 7 noches comienza desde $ 1.100.000 con impuestos. Un paquete similar en la Costa Atlántica Argentina, durante enero, puede comenzar desde $ 1.200.000.

La cafetería masónica que se fundó a principios del siglo XIX: tiene la mejor comida porteña y sirve el famoso "celestial"



Sergio Massa presenta el Presupuesto 2023 en el Congreso





¿CUÁNTO SALE UN PASAJE A RÍO DE JANEIRO?

Los vuelos, ida y vuelta, desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro, y viceversa, en clase económica, tienen un valor a partir de $ 174.680 por persona durante el mes de enero. Hay agencias más económicas que ofrecen paquetes de vuelos desde los $ 120.000 por persona.

Para aquellos que prefieren ir en auto, se estima que el gasto entre combustible y peajes es de $ 150.000.

Fin a los grupos de WhatsApp: por qué función los van a reemplazar y cuándo llega el cambio



El dólar blue vuelve a subir y supera otro umbral



Brasil: ¿cúales son los destinos más baratos?

Arrail Do Cabo es una alternativa tranquila para aquellos que prefieren relajarse a unos cuantos kilómetros del centro de Río de Janeiro. Este destino sorprende por su arena blanca y agua cristalina, ideal para bucear y hacer excursiones marítimas. Las paquete de hospedaje por 7 noches cuestan entre u$s 552,54 y u$s 712,04, con impuestos.



Porto Seguro es un destino que ofrece diversión asegurada. Buen clima y fiestas en la playa convierten a Porto en un lugar lleno de alegría. El hospedaje para 7 días ronda los u$s 359,22, incluyendo impuestos.

Por último, Florianópolis, ubicado en Santa Catarina, es un lugar único para pasar las vacaciones, con lindos y baratos hospedajes cerca de las mejores playas. El hospedaje por 7 noches comienza desde u$s 500, con impuestos.

Elecciones Brasil 2022: cayó la inflación y Bolsonaro apuesta a la economía para ganarle a Lula

Dólar Bitcoin hoy: se achica la brecha con el blue pero no para de subir







¿CUÁNTO SALE UN PASAJE a florianópolis?

Los vuelos, ida y vuelta, desde Buenos Aires hasta Florianópolis, y viceversa, en clase económica, tienen un valor a partir de $ 140.064 por persona durante el mes de enero.

Día Mundial del Turismo: por qué se celebra hoy 27 de septiembre y cuáles son los destinos más visitados







¿Qué necesito para viajar a Brasil?

Si sos residente de algún país del Mercosur, solo se necesita Documento de Identidad Nacional para ingresar a Brasil. Además, se deberá presentar el certificado de vacunación contra COVID-19.

El país también puede solicitar los datos del pasaje de salida, seguro de viaje y reserva de hotel.

Cobertura histórica: cautela extrema respecto de una posible devaluación del peso



ANSES: el paso a paso para cobrar SUAF por Embargo de $ 20.000