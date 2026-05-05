En el arranque de la semana, el flujo en Cedear volvió a concentrarse en pocos nombres y con núcleo claro en Estados Unidos, apuestas por emergentes y cobertura vía energía. La foto del panel de BYMA lo expone de manera clara. El dinero no está disperso, sino que elige de manera táctica. En la primera jornada de la semana, el ETF del S&P 500 (SPY) lideró cómodamente tanto en volumen como en monto operado, con casi 10.000 millones. Detrás aparece EWZ (Brasil), con más de $ 3700 millones, seguido por QQQ (Nasdaq) con unos $ 2600 millones. Más atrás, pero todavía relevantes, se ubican XLE (energía) y SPYD (dividendos), con flujos superiores a $ 1200 millones. Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, explicó en diálogo con El Cronista que el fuerte crecimiento del mercado de ETFs responde, en gran parte, a su simplicidad operativa, su capacidad de diversificación y la liquidez que ofrecen. Según señaló, estos instrumentos permiten acceder a índices globales con un solo activo, lo que reduce el riesgo y facilita la toma de decisiones, “en particular en sectores complejos o mercados emergentes”. En esos casos, dijo, no solo simplifican la inversión, sino que también habilitan el acceso con montos más bajos, incluso para inversores con menor experiencia. Además, destacó que el volumen negociado suele superar al de otras alternativas y que, en muchos casos, estos instrumentos también ofrecen ingresos vía dividendos. En cuanto al posicionamiento actual, Ortiz indicó que ETFs como SPY, EWZ, QQQ, XLE y SPYD “concentran el interés del mercado y presentan potencial a corto y mediano plazo”. En el caso de SPY y QQQ, remarcó que se trata de instrumentos más estables por su composición diversificada y su exposición al mercado estadounidense, que continúa ostenta buenos resultados corporativos y un flujo sostenido de capital. Sobre EWZ, señaló que es una opción relevante para tomar riesgo regional fuera de Argentina. Mencionó que Brasil combina una valuación atractiva —con un P/E de 11,38 frente a un promedio de mercados emergentes cercano a 17,38— con posibles catalizadores como el ciclo electoral y la expectativa de recortes en la tasa Selic. A esto se suma el ingreso de capitales hacia sectores vinculados a commodities, como energía y minería, y el hecho de que históricamente el mercado brasileño actúa como refugio para inversores argentinos en períodos electorales. En el caso de XLE, Ortiz vinculó el interés inversor con el contexto energético global. Explicó que el aumento en los precios del petróleo y las dificultades para recomponer la oferta sostienen el atractivo del sector, “por lo que este instrumento permite capturar el momentum de la energía en un escenario de precios elevados”. Respecto a la comparación entre alternativas, consideró que SPY y XLE presentan un perfil más equilibrado, “mientras que QQQ implica mayor riesgo y valuaciones más exigentes —con un P/E cercano a 35,48—, lo que limita su atractivo relativo frente a opciones más diversificadas”. Por último, mencionó otros ETFs a seguir, como IWM y XLRE. En el primer caso, destacó su exposición a “small caps” y su sensibilidad a un contexto de recortes de tasas y mejora del ciclo económico en Estados Unidos. En cuanto a XLRE, subrayó que captura la estabilización de tasas y cuenta con drivers estructurales como el crecimiento de data centers, el comercio electrónico y la recuperación en valuaciones inmobiliarias, además de ofrecer un rendimiento por dividendos cercano al 3,1%.