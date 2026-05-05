En un balcón con vista a la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei esbozó una amplia sonrisa mientras su jefe de gabinete, Manuel Adorni, se dirigía al parlamento. “No cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia”, declaró Adorni, en alusión a la investigación iniciada el mes pasado sobre su posible enriquecimiento ilícito. Durante cinco horas, los diputados le sometieron a un duro interrogatorio sobre el tema. La reunión —en teoría un informe de gestión rutinario al que casi nunca asisten los presidentes argentinos— se convirtió en una dramática puesta en escena política, después de que dos meses de escándalos y desafíos económicos golpearan duramente al gobierno reformista de derecha. El índice de aprobación de Milei cayó de niveles cercanos al 45 % en febrero a cerca del 35 % este mes, según varias encuestas. Asimismo, la confianza en su administración se desplomó un 12% en abril —su cuarta caída mensual consecutiva—, según un índice de la Universidad Torcuato di Tella que es seguido de cerca por los analistas. “Cuando Milei asumió la presidencia lo celebré como si hubiéramos ganado el Mundial, pero ahora estoy bastante decepcionado”, aseguró Federico Freire, de 36 años, dueño de una tienda en el centro de Buenos Aires Los partidos de oposición argentinos siguen siendo muy impopulares, lastrados por su mala gestión económica y descolocados por la inesperada victoria del presidente en 2023. Sin embargo, están empezando a reagruparse y en las últimas semanas han iniciado la búsqueda de nuevos candidatos para plantar cara a Milei en 2027. Lo que parecía una campaña de reelección segura “empieza a verse un poco más abierta”, opina Sergio Berensztein, consultor político en Buenos Aires. “Algunas de las promesas económicas del gobierno no se están cumpliendo y está cometiendo muchos errores”, añade. El principal motor es económico. El alivio de los argentinos ante el control de la reciente inflación de tres dígitos por parte de Milei se convirtió en frustración, ya que la actividad se desplomó en el comercio minorista, la industria manufacturera y las principales industrias. Los salarios reales están cayendo y el desempleo alcanzó el 7,5 % en el último trimestre de 2025, la peor cifra en ese periodo desde 2020. A pesar de los avances, la tasa de inflación anual se mantuvo en el 32,6 % en marzo. Con este telón de fondo, los numerosos escándalos relacionados con la riqueza de algunos altos cargos públicos causaron gran revuelo. El más perjudicial es la investigación sobre posibles gastos de Adorni que parecen incompatibles con su bajo nivel de ingresos y sus ahorros declarados. La fiscalía federal está examinando las recientes compras de propiedades realizadas por su familia, incluida una mediante un préstamo de sus propietarios. También se está investigando su costoso viaje después de que saliera a la luz un video de su familia subiendo a un jet privado rumbo a un balneario uruguayo. El jefe de gabinete declaró la semana pasada que los opositores habían “sacado conclusiones erróneas”. También se vio envuelto en la polémica un alto funcionario del Ministerio de Economía que dimitió tras admitir haber ocultado propiedades en Estados Unidos a las autoridades fiscales argentinas. Además, han salido a la luz más revelaciones sobre la posible participación de Milei en una estafa de criptomonedas en 2024. El presidente ha negado cualquier irregularidad. Los escándalos están lejos de ser los más extravagantes de los que se tenga constancia en Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó recientemente una condena de seis años de arresto domiciliario por su participación en un esquema que desvió cientos de millones de dólares de fondos de infraestructura pública. En privado, analistas y funcionarios sugieren que algunas de las irregularidades podrían estar relacionadas con la práctica generalizada de los argentinos de ocultar dinero a las autoridades fiscales, más que con casos de corrupción concretos del gobierno. Sin embargo, las noticias que se suceden indignaron a los votantes después de que Milei hiciera del fin de la corrupción endémica una promesa de su campaña. A medida que las críticas se intensifican y Milei respalda a Adorni, el presidente escala un conflicto de larga data con los medios argentinos. Este mes, prohibió el acceso de toda la prensa al palacio presidencial durante una semana, alegando una investigación por filmación no autorizada realizada por un medio. En sus publicaciones en X, Milei suele usar el lema “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. A los problemas de Milei se suma una disputa interna cada vez más acalorada entre su hermana y jefa de gabinete, Karina Milei, y su asesor político estrella, Santiago Caputo. Organizadores leales a Karina Milei están demandando a influencers libertarios afines a Caputo por presunto abuso en redes sociales. Los analistas sospechan que algunos escándalos recientes podrían tener su origen en filtraciones relacionadas con estas luchas internas. En el entorno de Milei temen que el daño sea permanente. “El caso Adorni está erosionando a todo el gobierno y eclipsando todo el buen trabajo que estamos realizando”, afirmó una fuente interna. Las políticas de austeridad y otras medidas de Milei redujeron drásticamente la inflación mensual del 26% en diciembre de 2023 al 3,4% en marzo de este año, mientras que el FMI pronostica un crecimiento del PIB del 3,5% este año. Si se mantiene esta tendencia hasta 2027, como esperan muchos economistas, serían los primeros tres años consecutivos de crecimiento en Argentina en dos décadas. Sin embargo, el crecimiento se está produciendo principalmente en sectores exportadores como la minería, la energía y la agricultura, que en conjunto emplean a menos del 10% de la población. Las grandes empresas, incluyendo fabricantes y minoristas, tuvieron dificultades para competir con las importaciones más baratas después de que Milei fortaleciera el peso y redujera los aranceles comerciales. Muchas empresas se vieron afectadas por los tipos de interés más altos impuestos durante el último año para combatir la inflación. El progreso en el control de la inflación se ralentizó, lo que provocó una caída del 3,5% en los salarios reales desde agosto. El gobierno argumenta que esta situación es temporal, consecuencia de la fuga de capitales del peso antes de las elecciones de medio término de octubre pasado y de la inestabilidad global provocada por la guerra con Irán. Pero Fabio Rodríguez, socio director de la consultora M&R Associates, con sede en Buenos Aires, advirtió que el gobierno de Milei “debe reequilibrar” su política para centrarse más en la actividad económica y menos en la inflación, y hacerlo “pronto si quiere mejorar las cosas antes de las elecciones del próximo año”. En su opinión, la reciente congelación de los precios de los combustibles y las medidas para fomentar una mayor concesión de préstamos por parte de los bancos fueron “pequeñas señales” de buena voluntad. Que estos pasos sean suficientes para cambiar la percepción de los argentinos sobre la economía será crucial, dijo Shila Vilker, directora de la encuestadora Trespuntozero, según la cual el 61,2% espera que la economía empeore durante el próximo año, frente al 43,4% en enero. “La economía es donde el gobierno está perdiendo apoyo. Adorni es solo un catalizador”, concluyó Vilker.