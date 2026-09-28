Confirmado | Aerolíneas Argentinas agregó dos destinos turísticos con playas soñadas a su programación de vuelos internacionales. (imagen ilustrativa)

Aerolíneas Argentinas prepara una oferta de verano con más vuelos al exterior y una red que se expande hacia Brasil y el Caribe.

La nueva programación para enero de 2027 contempla 1.508.834 asientos, un 13% más que el mismo mes de este año, con dos nuevas puertas de entrada al Caribe y una nueva conexión desde el interior argentino hacia Brasil.

El anuncio se realizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que comenzó este sábado en La Rural. La compañía, además, prevé aumentar un 13% la oferta de cabotaje y un 16% la operación regional durante enero.

Dirk Beichert

La expansión llega en un mercado que viene mostrando niveles récord. De acuerdo con el último informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en agosto, los aeropuertos argentinos registraron 1,34 millones de pasajeros internacionales, mientras que en los primeros ocho meses del año el movimiento alcanzó los 11,69 millones, un 11% por encima del pico anterior.

La principal novedad está en el Caribe. Cartagena comenzará a operar el 1 de enero con cinco frecuencias semanales, mientras que Curazao debutará el 2 de enero con cuatro vuelos por semana: dos serán directos desde Ezeiza y otros dos tendrán escala en Aruba. La operación a Curazao está prevista hasta el 29 de marzo de 2027.

En el caso de Cabo Frío, la nueva ruta comenzará el 26 de diciembre y tendrá dos frecuencias semanales desde Córdoba. El destino también quedará conectado con Buenos Aires y Rosario.

Brasil, en el centro de la apuesta

Brasil será uno de los grandes protagonistas de la temporada. Florianópolis llegará a 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, a las que se sumarán siete desde Córdoba, otras siete desde Rosario y cuatro desde Tucumán y Salta.

Río de Janeiro, por su parte, tendrá 40 vuelos semanales desde Buenos Aires, además de conexiones desde Córdoba y Rosario. La red se completa con operaciones hacia San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

También habrá más vuelos hacia Uruguay. Punta del Este tendrá 28 frecuencias semanales desde Buenos Aires y Montevideo, catorce.

En el Caribe, la compañía mantendrá una frecuencia diaria a Aruba, siete vuelos semanales a Punta Cana y cinco a Cancún.

En paralelo, Miami contará con 16 frecuencias semanales, mientras que Madrid conservará 10 y Roma, cuatro.

La otra novedad está en las conexiones que no pasan por Buenos Aires. La programación contempla vuelos entre Tucumán y Mar del Plata, Córdoba y Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, y Mendoza y Bariloche.

Cuánto cuesta viajar en enero

El nuevo vuelo Buenos Aires-Curazao, para viajar del 2 al 7 de enero de 2027, arroja un valor un total de $ 2.578.251 por pasajero en Economy.

Para el mismo trayecto, Copa Airlines ofrece un ida y vuelta desde $ 1.275.008, mientras que Avianca figura desde $ 1.799.133 para esas mismas fechas. En ambos casos se trata de vuelos con escala.

En Cartagena, donde Aerolíneas tendrá cinco vuelos semanales y servicio directo, los pasajes arrancan desde $ 1.414.834. Para comparar, LATAM ofrece tarifas desde $ 1.270.000 para el 26 de enero al 5 de febrero, mientras que JetSMART, con escala, registra opciones desde $ 948.395 para el 30 de enero al 5 de febrero.

En Cabo Frío, Aerolíneas Argentinas tiene opciones directas desde Buenos Aires para fines de enero y febrero. Por ejemplo, el tramo 29 de enero al 19 de febrero aparece desde unos $ 854.000 por persona, mientras que para marzo se encuentran tarifas desde $ 665.000. LATAM, en tanto, muestra alternativas con escala por encima del millón para algunas fechas de febrero.

En los destinos brasileños ya consolidados también hay diferencias importantes. Para Florianópolis, Aerolíneas Argentinas aparece desde los $ 765.000 por persona, en vuelo directo. GOL, en cambio, muestra una opción desde los $ 369.302.

Aerolíneas Argentinas anunció su oferta de vuelos para la temporada de verano 2027

Río de Janeiro también contará con refuerzos. En una búsqueda para enero, la compañía aparece desde $ 1,19 millones por pasajero, en vuelo directo, mientras que LATAM publica tarifas desde $ 432.837 para enero, con opciones que pueden incluir conexión.

En el segmento de mayor distancia, Punta Cana y Cancún se mantienen entre las tarifas más elevadas del verano. Para Punta Cana, Aerolíneas Argentinas muestra vuelos directos desde $ 2.398.949 para el 3 al 10 de enero, mientras que para Cancún aparecen opciones desde alrededor de $ 2,18 millones para el 2 al 10 de enero.

En diálogo con El Cronista, Aerolíneas Argentinas explicó que “la industria trabaja con tarifas dinámicas, en función de la anticipación, la disponibilidad y la demanda de cada vuelo”.

“A lo largo del año se han llevado adelante distintas campañas promocionales con descuentos y tarifas con descuento. Hacia adelante, la recomendación para el cliente es que revise la web y/o las redes sociales donde siempre hay algún tipo de oferta o beneficio como ser descuentos o plan de cuotas”, agregaron.