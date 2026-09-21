Los vuelos a Bahamas y Jamaica se realizarán con el avión 737 MAX de Aeroméxico.

En esta noticia Aeroméxico con sabor a Caribe

Aeroméxico continúa con su plan de ampliación de rutas para el periodo vacacional de Semana Santa del año entrante, con dos nuevos destinos ubicados en el Caribe. La empresa está en un periodo de expansión de rutas, después de volver a cotizar en la Bolsa de Nueva York y recuperar su salud financiera.

Los vuelos de Aeroméxico saldrán el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Carlos Aranda/Unsplash

En este sentido, Aeroméxico anunció dos rutas nuevas directas que partirán desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Nassau, la capital de Bahamas y al aeropuerto de Montego Bay en Jamaica.

Con la incorporación de estas rutas representa Aeroméxico se convierte en la primera aerolínea que ofrece vuelos directos desde México hacia Las Bahamas y Jamaica.

Ambos servicios fortalecerán la red de destinos de Aeroméxico en el Caribe, brindando a los pasajeros nuevas opciones para conectar con dos de los sitios más atractivos de la región.

El servicio hacia Montego Bay iniciará a partir del 18 de marzo de 2027, mientras que la ruta a Nassau comenzará operaciones el 19 de marzo del mismo año.

“La incorporación de Jamaica y Las Bahamas a nuestra red de rutas en el Caribe refleja el compromiso que mantenemos por ofrecer a nuestros clientes más opciones de viaje hacia destinos de clase mundial. Estas nuevas rutas brindarán a los pasajeros acceso directo a una extraordinaria oferta turística, gastronómica y cultural, al tiempo que fortalecerán nuestra conectividad desde la Ciudad de México”, señaló Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico.

Aeroméxico con sabor a Caribe

De acuerdo con la empresa, las nuevas rutas que todavía dependen de la aprobación gubernamental serán operadas con equipos 737 MAX 8, los cuales tienen capacidad para 166 pasajeros. Los boletos ya están a la venta en los canales oficiales de Aeroméxico.

Entre las prestaciones para amenizar el viaje, Aeroméxico pone a disposición de los viajeros un sistema de entretenimiento a bordo con pantallas personales, servicio de bebidas y snacks, así como conexiones eficientes a la red doméstica de la aerolínea compuesta por más de 40 destinos.

La incorporación de Nassau y Montego Bay se suma a los servicios que la aerolínea ofrece en el Caribe hacia Punta Cana y Santo Domingo, en la República Dominicana, así como a La Habana, Cuba.

Para la Semana Santa de 2027, la compañía ofrecerá más de cuatro mil asientos semanales hacia el Caribe, a través de 27 frecuencias semanales.