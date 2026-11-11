En plena temporada, una low cost suspende sus vuelos a la playa favorita de los argentinos en el Caribe

En esta noticia Una aerolínea que sigue creciendo

Arajet, la aerolínea bandera de República Dominicana que supo ganarse un lugar en el mercado argentino por sus tarifas low cost al Caribe, anunció que suspenderá temporalmente sus vuelos entre Punta Cana y Mendoza, uno de los destinos de playa más elegidos por los turistas argentinos.

Según informó la compañía, la decisión forma parte de un ajuste estacional de su operación y no significa “el abandono definitivo de la ruta”. La medida también alcanzará a los vuelos entre Punta Cana y Santiago de Chile.

Arajet Arajet

“Arajet realizará un ajuste estacional en sus operaciones entre Punta Cana y Mendoza, y entre Punta Cana y Santiago, debido a los costos del combustible en esos mercados”, explicó la empresa.

Actualmente, la aerolínea opera tres vuelos semanales entre Punta Cana y Mendoza y cuatro frecuencias semanales entre Punta Cana y Santiago de Chile.

De acuerdo con el cronograma, la última operación de la temporada a Mendoza será el 20 de febrero de 2027, con regreso previsto para el 21 de febrero. En el caso de Santiago, el último vuelo desde Punta Cana partirá el 28 de febrero y regresará el 1 de marzo.

Cabe destacar que la medida impacta sobre dos rutas que se sumaron recientemente a la red regional de la aérea. Y es que Arajet vuela entre Punta Cana y Mendoza desde el 18 de mayo de 2026, mientras que la ruta entre Punta Cana y Santiago de Chile está operativa desde el 28 de octubre de 2024.

Los pasajeros afectados serán contactados para recibir asistencia con sus reservas y gestionar los reembolsos en caso de que sea necesario. Asimismo, la aerolínea destacó que la intención es retomar ambos destinos en una próxima temporada, una vez que se definan los nuevos horarios de operación y se concrete la incorporación de aeronaves previstas en su plan de expansión.

La suspensión llega apenas semanas después de que Arajet anunciara un refuerzo de su operación en la Argentina para la temporada 2026-2027, con una frecuencia semanal adicional en sus rutas desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza hacia Punta Cana.

En ese momento, la empresa aseguró que proyectaba transportar más de 291.000 pasajeros desde y hacia la Argentina durante 2026, impulsada por el crecimiento de la demanda hacia República Dominicana y el Caribe.

Una aerolínea que sigue creciendo

Pese al ajuste estacional, Arajet atraviesa una etapa de fuerte expansión. La semana pasada anunció que alcanzó los cinco millones de pasajeros transportados desde el inicio de sus operaciones, en septiembre de 2022.

El vuelo entre Buenos Aires y Santo Domingo dura casi ocho horas y es el más largo en las rutas de Arajet.

Con base en Santo Domingo y Punta Cana, la aerolínea desarrolló una red de más de 30 destinos en 17 países.

En el primer semestre de 2026 movilizó más de un millón de viajeros, lo que representó un crecimiento de 63,7% frente al mismo período de 2025.

“Alcanzar cinco millones de pasajeros demuestra la confianza que hemos construido y la oportunidad que representa para República Dominicana contar con una aerolínea capaz de conectar las Américas”, destacó Víctor Pacheco Méndez, fundador y CEO de la compañía.

La empresa opera una flota de aviones Boeing 737 MAX y mantiene planes de expansión para los próximos años, con nuevas rutas en América y una mayor cantidad de aeronaves.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por la compañía, el tráfico total entre la Argentina y República Dominicana pasó de alrededor de 71.000 pasajeros en 2022 a una proyección de 425.000 durante 2026.

De momento, ofrece pasajes desde u$s 233 por tramo desde Buenos Aires hacia distintos destinos en el Caribe, mientras que un vuelo ida y vuelta puede conseguirse desde u$s 300 a u$s 350, según la fecha y disponibilidad.