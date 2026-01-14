Viajar en avión con equipaje de mano será un poco más fácil en 2026. Una de las principales aerolíneas low cost de Europa, Ryanair, anunció un cambio en el tamaño permitido para el equipaje gratuito que se puede llevar en cabina, lo que permitirá a los pasajeros transportar más pertenencias sin pagar extra.

La modificación ya comenzó a implementarse y responde a una actualización de las normas europeas sobre los derechos de los viajeros.

¿Cuáles son las nuevas medidas del equipaje de mano?

Hasta ahora, Ryanair permitía llevar sin costo una valija o bolso pequeño de hasta:

40 x 20 x 25 centímetros

Capacidad aproximada: 20 litros

Con la nueva política, el tamaño autorizado pasa a ser:

40 x 20 x 30 centímetros

Capacidad aproximada: 24 litros

Esto implica un 20% más de espacio disponible dentro del equipaje gratuito incluido en el pasaje más económico.

¿Qué cambia para los pasajeros?

Con este nuevo ajuste, los viajeros podrán llevar:

Más ropa

Un bolso más grande

Objetos personales adicionales

Todo sin tener que pagar por una valija de cabina extra, siempre que se respeten las nuevas dimensiones.

¿Por qué Ryanair decidió cambiar las medidas?

El cambio se produce luego de que el Consejo de la Unión Europea aprobara una reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros, que establece un tamaño mínimo obligatorio para el equipaje de mano gratuito.

La norma europea fija como referencia 40 x 30 x 15 centímetros, y Ryanair adaptó su política a este marco, incluso ofreciendo un volumen mayor al exigido.

¿Qué pasa si la valija no cumple con las medidas?

Si el bolso o la valija supera las dimensiones permitidas, la aerolínea puede:

Cobrar un recargo en el aeropuerto

Obligar a despachar el equipaje en bodega

Por eso, Ryanair recomienda medir el equipaje antes de viajar para evitar cargos inesperados.

¿Desde cuándo rigen las nuevas medidas?

La nueva política comenzó a aplicarse desde agosto de 2025, aunque la compañía advirtió que la actualización de los medidores de tamaño en los aeropuertos puede demorar algunas semanas en completarse.

De todos modos, las nuevas dimensiones ya son válidas para quienes vuelen en 2026.