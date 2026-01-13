La Secretaría de Transporte implementó un cambio significativo en la forma de controlar equipajes y encomiendas en los servicios de colectivos de larga distancia.

La Secretaría de Transporte implementó un cambio significativo en la forma de controlar equipajes y encomiendas en los servicios de colectivos de larga distancia. A través de la resolución 4/2026, publicada esta semana en el Boletín Oficial, se pone fin al sistema tradicional de marbetes y fajas físicas que durante años identificaron las valijas de los pasajeros.

La nueva normativa, que entrará en vigencia dentro de 60 días, permite que cada empresa de transporte defina libremente qué tecnología o método utilizará para vincular el equipaje con su propietario. La única condición: que el sistema sea seguro, verificable y garantice la trazabilidad completa del proceso.

Adiós a los marbetes tradicionales

Durante décadas, los pasajeros de servicios interjurisdiccionales se acostumbraron a las tradicionales fajas de papel o plástico con números que debían coincidir entre el talón del pasajero y el equipaje. Este sistema, establecido originalmente por la resolución 74-E de 2016 y su modificatoria de 2018, tenía características técnicas específicas que todas las empresas debían cumplir obligatoriamente.

Sin embargo, las autoridades consideraron que este esquema rígido contradecía los principios de desregulación y libre competencia que impulsa la actual administración. Según el texto oficial, el Estado Nacional debe promover “un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada”.

Durante décadas, los pasajeros de servicios interjurisdiccionales se acostumbraron a las tradicionales fajas de papel o plástico con números que debían coincidir entre el talón del pasajero y el equipaje. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué opciones tendrán las empresas?

La resolución brinda un amplio margen de flexibilidad a los operadores. Entre los mecanismos aceptados se encuentran:

Códigos de barras impresos directamente en los pasajes.

Códigos QR que pueden escanearse con smartphones.

Sistemas de registro digital integrados a las plataformas de venta de tickets.

Etiquetas personalizadas impresas por cada empresa.

Cualquier otra solución tecnológica que asegure la correspondencia entre equipaje y pasajero.

Para los servicios que cruzan fronteras o conectan distintas provincias, existe un requisito adicional: los dispositivos elegidos deben ser interoperables con los sistemas utilizados en países limítrofes, garantizando así la continuidad del servicio en rutas internacionales.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el organismo encargado de verificar durante sus inspecciones que efectivamente exista correspondencia entre los equipajes y los pasajeros. No obstante, el foco estará puesto en la seguridad e inviolabilidad del método elegido, más que en especificaciones técnicas rígidas.

Las empresas tienen un plazo de 30 días antes de que entre en vigencia el nuevo régimen para informar oficialmente a la Subsecretaría de Transporte Automotor y a la CNRT qué mecanismos adoptarán.

Problemas en puerta: obligaciones y sanciones

La norma establece reglas claras: no se podrá subir equipaje sin identificación a las unidades de transporte, sin que esto genere derecho a compensación para el usuario. Las empresas deberán mantener sistemas de registro que permitan gestionar reclamos y comprobar el despacho de valijas o encomiendas.

En casos de pérdida, daño o deterioro, se aplicarán las indemnizaciones previstas en la resolución 47/1995 o la normativa que eventualmente la reemplace. Quienes incumplan con las nuevas disposiciones enfrentarán sanciones según el Régimen Sancionatorio por Infracciones en Materia de Transporte por Automotor de Jurisdicción Nacional.

Esta medida se enmarca dentro de un proceso de actualización normativa del sector, vinculado al decreto 883/2024 que creó el Registro Nacional del Transporte Interjurisdiccional de Pasajeros por Automotor y designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación.

La digitalización del control de equipajes representa un paso hacia la modernización de un sector clave para la conectividad argentina, especialmente en un país donde el transporte terrestre de pasajeros juega un rol fundamental para vincular ciudades y provincias.

Con esta resolución, Argentina se suma a la tendencia global de incorporar tecnología en servicios tradicionalmente analógicos, buscando mayor eficiencia operativa y mejores estándares de servicio para los usuarios.