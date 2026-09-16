Ver un billete de 100 dólares tirado en la vereda genera un impulso casi automático: agacharse y agarrarlo. Sin embargo, especialistas en seguridad urbana advierten que ese gesto tan simple puede ser el disparador de un robo planificado.

Esta modalidad, que combina un señuelo y un golpe por sorpresa, viene creciendo en distintas ciudades y apunta directamente al reflejo de “algo tirado, se levanta”.

En qué consiste la modalidad

El mecanismo es sencillo y por eso mismo efectivo. Un delincuente deja “caer” o coloca deliberadamente un billete de alta denominación, en general dólares, porque llaman más la atención que la moneda local, en una vereda, un estacionamiento o la entrada de un comercio.

Luego se aleja unos metros y se queda observando la escena, muchas veces mezclado entre otras personas, sentado en un auto o simulando estar ocupado con el celular.

Cuando alguien pasa, ve el billete y se agacha para levantarlo, el agresor aprovecha ese instante para actuar. Es el momento en que la víctima queda distraída, con la vista hacia abajo, las manos ocupadas y el cuerpo en una postura vulnerable, con poco margen para reaccionar rápido.

Ahí se produce el asalto: puede tratarse de un arrebato de cartera o mochila, una amenaza con arma para robar el celular o directamente un ataque físico cuando participa más de una persona.

Por qué es tan efectiva esta trampa

Imagen ilustrativa. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Explota un acto reflejo: ver dinero tirado y agacharse a buscarlo es una reacción casi automática, poco filtrada por la razón.

Genera una falsa sensación de suerte: la persona cree que encontró algo valioso por casualidad, lo que reduce la atención sobre el entorno.

Aprovecha la postura física. Agacharse deja las manos ocupadas, el campo visual reducido y el equilibrio comprometido: es el peor momento para reaccionar ante un ataque.

El billete “sube la apuesta”: un billete de baja denominación no siempre genera el mismo interés; el de 100 dólares está pensado para captar la atención incluso de quien normalmente no se detendría a mirar el piso.

Señales de alerta

Aunque no hay una fórmula infalible, hay señales que pueden ayudar a sospechar:

El billete está muy visible, casi “puesto” en lugar de tirado de forma natural (por ejemplo, extendido y sin arrugas, en un lugar de mucho tránsito).

Hay una o más personas cerca que no parecen tener un motivo claro para estar ahí (paradas sin hacer nada, mirando hacia donde está el billete, o “de guardia” en un auto estacionado).

La zona es poco transitada, tiene esquinas o pasillos que facilitan un asalto sin testigos, o es de noche.

Aparece cerca de un cajero automático, la puerta de un edificio o cualquier lugar donde la víctima pueda estar más desprevenida.

Recomendaciones ante un billete en el piso

No agacharse de inmediato: Antes de reaccionar, conviene observar el entorno sin hacer movimientos bruscos y prestar atención a si hay alguien mirando la zona o acercándose.

Evaluar el contexto: En lugares poco concurridos, mal iluminados o con pocas vías de escape, lo más prudente es seguir camino y no acercarse al billete.

Si se decide levantarlo, hacerlo con cuidado: Se recomienda mantener la cartera, mochila o celular bien sujetos y cerca del cuerpo, y agacharse mirando hacia los costados, evitando quedar de espaldas a la calle o a un pasillo.

Confiar en la intuición: Ante cualquier señal de desconfianza —una mirada fija, alguien que se mueve al acercarse, o el lugar en sí— se aconseja alejarse, aunque eso implique no quedarse con el dinero.

Interrumpir el gesto ante movimientos sospechosos: Si ya se inició el movimiento para agacharse y se percibe algo extraño, es preferible incorporarse rápido y alejarse antes que completar la acción.

La recomendación de fondo

Más allá de esta modalidad puntual, el consejo general de los especialistas en seguridad urbana es el mismo que para cualquier señuelo: cualquier objeto de valor que aparezca “regalado” en la calle merece sospecha antes que entusiasmo.

La combinación de sorpresa, distracción y postura vulnerable es exactamente lo que buscan quienes planifican este tipo de golpes, por lo que se recomienda mantener la atención en esos tres factores antes de agacharse a levantar cualquier objeto encontrado en la vía pública.