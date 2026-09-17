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Durante este jueves, 17 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 17 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9237 - El Dentista

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 17 de septiembre

 1°9237 11°6160
 0166  12°7052
 3°0126 13°7034 
 4185  14°6346 
 1542  15°3231 
 6°5819  16°3617
 3561  17°9243 
 3286  18°9242 
 0460  19°5890 
 10°7955 20°6502 

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¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista refleja preocupación por tu salud, imagen o rutina. Señala que debes atender algo que pospones.

También habla de control y comunicación: los dientes influyen en cómo te ven y qué dices. Si hay dolor o miedo, sugiere estrés o vulnerabilidad.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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